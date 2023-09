La Commission bloque l'acquisition d'Etraveli par Booking

Par Euronews avec AP

Pour empêcher le renforcement de sa position dominante, la Commission européenne interdit à l'agence de voyage américaine Booking d'acheter le suédois Etraveli.

Fusion interdite pour empêcher le renforcement d'une position dominante sur le marché : l'agence de voyage en ligne américaine Booking's voulait acquérir le fournisseur suédois de réservation de vols Etraveli Group.

La Commission européenne a enquêté et décidé d'interdire l'achat.

L'organe exécutif de l'UE estime que la fusion aurait pu entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

Didier Reynders, Commissaire à la Justice de l'Union européenne, déclare : "Booking's proposait d'afficher des offres d'auteurs d'hôtels concurrents sur sa page de paiement des vols, ce qui est la meilleure vitrine pour les voyageurs après l'achat de leurs billets d'avion. La sélection et le classement des auteurs et des concurrents n'étaient pas suffisamment transparents et non discriminatoires."

Selon la Commission européenne, les agences de voyage en ligne gèrent des transactions d'une valeur de plus de 100 milliards d'euros par an.

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders précise que les "interdictions sont rares" et qu'il s'agit de la "première fusion à être bloquée cette année."