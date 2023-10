Le président du Conseil européen estime que la Russie a trahi la population arménienne.

PUBLICITÉ

"L'incapacité de la Russie à garantir la paix et la sécurité dans l'enclave du Haut-Karabakh est une "trahison" du peuple arménien", a déclaré Charles Michel à Euronews lundi.

Le président du Conseil européen a condamné les forces russes de maintien de la paix, présentes dans le Haut-Karabakh depuis un accord de paix négocié par Moscou en 2020, pour s'être tenues à l'écart lorsque Bakou a lancé son action militaire.

"Il est clair pour tout le monde que la Russie a trahi le peuple arménien", a déclaré M. Michel.

"La Russie voulait avoir des soldats sur le terrain pour garantir cet accord de paix et de sécurité. Mais on voit que l'opération militaire a été lancée sans la moindre réaction des forces russes de maintien de la paix sur le territoire. L'Union européenne, quant à elle, n'avait aucune force ou présence militaire sur le terrain", a-t-il ajouté.

Bakou a récemment repris le contrôle du Haut-Karabakh aux séparatistes arméniens après avoir lancé une offensive militaire. On estime à 100 000 le nombre d'Arméniens de souche qui ont fui par crainte d'être persécutés, alors que les forces azerbaïdjanaises resserrent leur emprise sur la région.

Les experts estiment que les actions de Bakou constituent un crime de guerre, et l'Arménie a accusé son voisin de procéder à une épuration ethnique.

Le premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, a également condamné la Russie pour avoir ignoré les signes d'escalade de Bakou et n'avoir pas protégé les Arméniens résidant dans cette région montagneuse et isolée. Le Kremlin a réagi en accusant M. Pashinyan de "succomber à l'influence occidentale".

Extrêmement déçu par l'Azerbaïdjan

M. Michel a joué un rôle de premier plan dans les récentes tentatives de l'UE pour désamorcer ce conflit vieux de plusieurs décennies, en convoquant les deux parties à des pourparlers à Bruxelles, alors que M. Pashinyan se tournait vers l'Occident pour obtenir son soutien.

Mais l'Union européenne a été critiquée pour ses efforts de médiation infructueux et pour s'être abstenue de sanctionner l'Azerbaïdjan. Les membres du Parlement européen ont qualifié les tentatives de médiation de M. Michel d'"échec total", accusant les dirigeants de l'UE de ne pas avoir désigné l'agresseur et d'avoir ignoré les demandes de l'Arménie.

M. Michel a rejeté cette critique, déclarant à Euronews que "la médiation européenne, qui a été menée en parallèle avec d'autres comme celle des Etats-Unis, nous a permis d'avancer, par exemple avec des échanges de prisonniers, et de mieux comprendre comment améliorer la connectivité de cette région pour assurer une meilleure stabilité future".

"Nous avons également progressé sur des textes visant à garantir un futur accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan".

"Cela dit, je suis extrêmement déçu par la décision prise par l'Azerbaïdjan et je l'ai exprimé très fermement au président Aliyev", a-t-il ajouté.

M. Michel a déclaré que l'intervention de l'UE était essentielle pour garantir la réouverture du corridor de Lachin - bloqué par les forces azerbaïdjanaises depuis des mois, empêchant les fournitures essentielles d'atteindre la population arménienne du Haut-Karabakh - et a assuré que l'Union continuerait à fournir un soutien humanitaire.

"Nous sommes très déterminés à soutenir l'Arménie, qui accueille un grand nombre de réfugiés ayant quitté leur région d'origine, le Haut-Karabakh", a expliqué M. Michel. "Nous devons également rester engagés au niveau politique et diplomatique pour nous assurer qu'il y a une réaffirmation très claire du respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Nous n'abandonnerons pas", a-t-il affirmé.

La paix dépend de la "volonté des deux parties

M. Michel devrait s'entretenir avec les dirigeants des deux pays, ainsi qu'avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, en marge d'un sommet de la Communauté politique européenne qui se tiendra jeudi à Grenade, en Espagne. Des discussions similaires ont eu lieu lors des deux précédents sommets de la CPE, en octobre 2022 et en juin 2023.

La paix, a-t-il dit, nécessitera "une négociation permettant de définir les engagements des deux parties", bien que "l'Azerbaïdjan, qui a lancé cette opération militaire, porte une grande responsabilité".

"Il appartient maintenant à l'Azerbaïdjan de faire preuve de bonne volonté en s'engageant, dans le respect du droit international, à protéger les droits et la sécurité de l'ensemble de la population qui vit en Azerbaïdjan, y compris la population arménienne", a-t-il ajouté.

Il s'est abstenu de qualifier l'exode forcé de la population du Haut-Karabakh de tentative de nettoyage ethnique.

PUBLICITÉ

"Il est vrai que l'immense majorité de la population arménienne a quitté la région, probablement par crainte de la façon dont elle serait considérée par les autorités azerbaïdjanaises. Une grande partie se trouve maintenant en Arménie, et c'est pourquoi l'UE doit fournir une aide humanitaire", a-t-il déclaré.

L'Azerbaïdjan reste "un partenaire" de l'UE

Il a également déclaré que Bakou restait un partenaire de l'UE malgré son attaque effrontée.

"L'Azerbaïdjan est un partenaire aujourd'hui, oui, c'est un partenaire. Cela ne signifie pas que la relation est simple. Non, elle n'est pas simple. Y a-t-il des difficultés ? Oui, et ces difficultés sont réelles et doivent être comprises", a-t-il expliqué.

Il a nié que l'UE avait fermé les yeux sur les signes d'hostilité lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué Bakou comme un partenaire "digne de confiance" en 2022, concluant un accord pour doubler les importations de gaz azerbaïdjanais de l'UE d'ici 2027 dans le but de sevrer des importations de combustibles fossiles russes.

"Je comprends l'argument, mais il n'est pas correct", a déclaré M. Michel. "Nous avons montré la capacité de l'Europe à diversifier très rapidement ses approvisionnements énergétiques à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine et nous avons donc maintenant de nombreuses options en termes d'approvisionnement énergétique".

PUBLICITÉ

Lorsqu'on lui a demandé si l'UE devait reconsidérer son accord gazier avec Bakou, M. Michel a répondu : "Bien sûr. Ce que nous devons maintenant examiner, c'est comment normaliser les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan afin que nous puissions garantir fermement et incontestablement la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale des deux pays".

"Nous encouragerons un processus de normalisation qui peut conduire à des engagements des deux parties à respecter les promesses qu'elles ont faites.La priorité absolue est de veiller à ce qu'il y ait des négociations sur les frontières territoriales", a-t-il expliqué.

"C'est le processus de médiation européen qui a permis de progresser à cet égard, sur un traité de paix pour normaliser les relations et aussi sur ce que nous appelons la connectivité, c'est-à-dire la possibilité pour les populations de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan de pouvoir se déplacer dans la région".

M. Michel a également déclaré à Euronews qu'il était convaincu que le soutien de l'UE et de l'Occident à l'Ukraine restait inébranlable, malgré le fait que le gouvernement polonais et le vainqueur slovaque des élections Robert Fico aient promis d'opposer leur veto aux futures livraisons d'armes de l'Union européenne. Des fissures sont également apparues récemment dans le soutien de Washington à Kiev, de hauts fonctionnaires remettant en question la stratégie de contre-offensive des forces armées ukrainiennes.

"Il y a des risques de fissures et de ruptures, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas vigilants", a-t-il expliqué.

PUBLICITÉ

"Nous sommes vigilants, car l'unité de l'UE nécessite des efforts, du travail politique, de la collaboration et de la diplomatie", a-t-il ajouté.

Vous pouvez regarder l'intégralité de l'interview de mercredi sur Euronews dans notre programme The Global Conversation.