Une nouvelle étude révèle que les enfants se fient souvent à leur propre instinct lorsqu'ils sont confrontés à des menaces pour leur sécurité en ligne, telles que des contenus explicites ou le "grooming" en ligne.

PUBLICITÉ

Les résultats de cette étude révèlent une vérité dérangeante : les enfants sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils naviguent dans le monde numérique, ce qui les rend plus vulnérables aux dangers.

Menée par les organisations non gouvernementales ECPAT International, Eurochild et Terre des Hommes Pays-Bas, l'étude a donné lieu à des discussions de groupe avec 483 enfants de 15 pays, dont dix États membres de l'Union européenne.

Beaucoup de ces enfants ont déclaré qu'ils préféraient garder leurs activités en ligne pour eux et qu'ils avaient du mal à parler avec des adultes des risques qu'ils encouraient en ligne. D'autres ont déclaré qu'ils filtraient ce qu'ils disaient à leurs parents et aux personnes qui s'occupaient d'eux au sujet des préjudices qu'ils rencontraient.

Ces préjudices comprennent la cyberintimidation, les contenus violents ou les expériences négatives en matière de santé mentale. Mais dans les 15 pays étudiés, les abus et l'exploitation sexuels en ligne - tels que la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles (grooming), le matériel sexuel autoproduit et les abus sexuels d'enfants diffusés en direct - constituent la menace la plus importante pour les mineurs.

"Nous constatons que les enfants se sentent très seuls pour assurer leur sécurité face aux abus et à l'exploitation sexuels. Et bien sûr, c'est une énorme responsabilité", a déclaré Eva Notté, conseillère technique sur l'exploitation des enfants pour Terre des Hommes Pays-Bas.

"Mais nous constatons qu'à travers leur propre comportement, ils essaient d'autocensurer ce qu'ils font. Ils essaient de repérer les risques, mais ils ne disposent pas des outils et des informations nécessaires pour naviguer efficacement dans le monde en ligne", a-t-elle ajouté

Ce rapport intervient alors que les institutions européennes sont dans l'impasse en ce qui concerne un projet de loi visant à réprimer l'exploitation des enfants en ligne en utilisant des technologies émergentes pour détecter les contenus pédopornographiques nouveaux et existants ainsi que les activités de manipulation d'enfants (grooming).

La loi a rencontré une forte opposition de la part des défenseurs de la vie privée numérique, qui affirment que permettre aux plateformes d'espionner les contenus constituerait une grave atteinte au droit à la vie privée en ligne.

Selon les ONG, l'étude met en évidence le besoin urgent pour les pays de l'UE de trouver un compromis afin que des garde-fous juridiques soient mis en place pour rendre l'internet plus sûr pour les enfants.

"Nous devons travailler ensemble pour garantir que les enfants soient protégés contre les abus sexuels en ligne", explique Fabiola Bas Palomares, responsable de la politique et du plaidoyer pour Eurochild, qui ajoute : "Il y a un besoin urgent de cadres réglementaires qui placent cette responsabilité et cette charge non pas sur les enfants, mais sur les fournisseurs de services en ligne".

Cette décision intervient également alors que l'on s'inquiète de plus en plus de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour produire de faux contenus à caractère pédopornographique.

Selon le Centre commun de recherche de l'Union européenne, une grande partie de ces contenus abusifs est générée par les adolescents eux-mêmes, ce qui montre que les enfants doivent également être sensibilisés aux dangers de la diffusion et de la création de contenus abusifs.

Le rôle des plateformes est essentiel

Alors que les conclusions de l'étude ont été dévoilées à Bruxelles lundi, les ONG ont appelé les plateformes numériques à se montrer à la hauteur et à jouer leur rôle dans la lutte contre les contenus illégaux qui mettent en danger la sécurité des enfants.

S'adressant à Euronews, Tomas Hartman, responsable de la politique publique chez Snap Inc., a déclaré que l'entreprise et son application Snapchat - qui compte quelque 102 millions d'utilisateurs enregistrés dans l'UE - étaient prêtes à jouer leur rôle dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne.

"Nous sommes bien conscients que notre application est utilisée par de nombreux jeunes, et c'est pourquoi la sécurité et la vie privée de nos utilisateurs sont notre principale priorité, en particulier les mineurs", a déclaré M. Hartman, énumérant plusieurs mesures de protection que Snapchat a mises en place pour protéger les utilisateurs adolescents, telles que la limitation des paramètres de contact aux amis et aux contacts téléphoniques, et la désactivation par défaut du partage de la localisation.

M. Hartman a également déclaré que le projet de loi de l'UE visant à lutter contre le matériel pédopornographique était "absolument crucial" pour Snapchat.

"Il est important pour nous d'être en mesure de rechercher de manière proactive ce matériel connu d'abus sexuels sur les enfants. Nous disposons de technologies fiables pour ce faire : nous utilisons l'ADN des photos", a-t-il expliqué, "c'est notre priorité absolue".

L'application Snapchat, utilisée principalement par les jeunes utilisateurs pour partager des images qui disparaissent après avoir été visionnées, impose un âge minimum de 13 ans et des paramètres de confidentialité supplémentaires pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Snapchat a fait l'objet d'un examen minutieux pour n'avoir pas réussi à empêcher les utilisateurs mineurs d'accéder à sa plateforme.

PUBLICITÉ

En novembre dernier, Snapchat et Meta ont reçu une demande d'informations de la part de la Commission européenne concernant les mesures prises pour "se conformer à leurs obligations en matière de protection des mineurs".

L'une des préoccupations concerne le chatbot "My AI" mis à la disposition des utilisateurs de Snapchat, alimenté par le ChatGPT de Microsoft. Sur son site web, Snapchat reconnaît que le chatbot "peut inclure des contenus biaisés, incorrects, nuisibles ou trompeurs".