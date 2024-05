Cette déclaration intervient 24 heures après l’approbation du texte en troisième lecture par le Parlement géorgien.

PUBLICITÉ

Josep Borrell a rompu son silence mercredi et a dénoncé l'approbation par la Géorgie de la soi-disant "loi russe" en troisième et dernière lecture.

Dans une déclaration cosignée avec la Commission européenne, le chef de la diplomtie de l'UE affirme que la législation va à l'encontre des ambitions d'adhésion de la Géorgie à l'UE et devrait être supprimée dans son intégralité.

"L'adoption de cette loi a un impact négatif sur les progrès de la Géorgie sur la voie de l'UE. Le choix de la voie à suivre est entre les mains de la Géorgie", écrivent-ils.

"Nous exhortons les autorités géorgiennes à retirer la loi, à maintenir leur engagement en faveur de la voie européenne et à faire progresser les réformes nécessaires."

La déclaration ne décrit toutefois aucune représailles ou conséquences explicites pour le processus d’adhésion, qui a débuté en décembre après que la Géorgie a été déclarée pays candidat à l’UE.

"L'UE est prête à continuer à soutenir les Géorgiens qui œuvrent en faveur d'un avenir européen", indique le communiqué.

Le chef de la politique étrangère avait initialement prévu de publier un communiqué collectif pour dénoncer la législation signée par les 27 États membres juste après la troisième lecture mardi après-midi. Mais selon des diplomates à Bruxelles, le plan a été détourné par la Hongrie et la Slovaquie, dont les Premiers ministres ont adopté des politiques favorables à la Russie et ont tendance à résister aux déclarations trop critiques à l'encontre du Kremlin et de ses alliés internationaux.

"L'un se cachait derrière l'autre", a précisé un diplomate à Euronews.

Faute d’unanimité, l’idée a évolué pour demander à Josep Borrell de publier une déclaration commune avec Oliver Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, comme tous deux l’ont fait lorsque le parlement géorgien a approuvé la loi en deuxième lecture.

Mais cela a encore retardé l’initiative en raison de désaccords signalés entre les deux responsables.

"La loi sur les "agents étrangers" est incompatible avec les normes de l'UE. Cette loi ne peut pas être corrigée car elle est fondamentalement violée", a souligné le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis.

Une action policière "inacceptable"

En vertu de la nouvelle loi, les médias et les organisations à but non lucratif en Géorgie seraient tenus d'être publiquement enregistrés comme "poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" s'ils reçoivent plus de 20 % de leurs fonds de l'étranger. Ils seraient également obligés de déclarer les revenus perçus et de soumettre un état financier annuel.

Le ministère géorgien de la Justice serait habilité à contrôler le respect des obligations et à imposer des amendes en cas de violation.

Depuis le dépôt du texte, l'opposition et la société civile ont déclaré que les dispositions de la loi seraient exploitées pour dénoncer, cibler et finalement museler les voix indépendantes qui refusent de se conformer à la ligne officielle du gouvernement.

De nombreuses ONG actives dans le pays reçoivent des dons occidentaux, une tendance qui remonte à la transition de la république soviétique vers la démocratie. Des groupes bien connus tels que Transparency International et Amnesty International seraient qualifiés d'"agents étrangers".

Le Premier ministre Irakli Kobakhidze affirme que la loi "crée de solides garanties de paix et de tranquillité à long terme" et contribuera à surmonter la polarisation politique. De manière controversée, Irakli Kobakhidze a lié les ONG financées par l’étranger aux tentatives révolutionnaires entre 2020 et 2023, un point largement contesté par Bruxelles et Washington.

Le texte a été surnommé "loi russe" car il présente des similitudes avec un projet de loi présenté par le Kremlin il y a dix ans pour faire taire les voix critiques.

Outre le contenu législatif, le gouvernement géorgien a été critiqué pour sa répression brutale des manifestants, descendus en masse dans la rue pour exiger le renversement du projet et la poursuite de l'intégration européenne.

PUBLICITÉ

Un sondage publié l'année dernière a montré que 89 % de la population géorgienne soutient l'adhésion à l'UE et 80 % soutient l'adhésion à l'OTAN. Dans la même enquête, 87 % des personnes interrogées ont désigné la Russie comme la plus grande menace politique et économique.

"L'UE se tient aux côtés du peuple géorgien et de son choix en faveur de la démocratie et de l'avenir européen de la Géorgie", ont déclaré Josep Borrell et la Commission.

"Les intimidations, menaces et agressions physiques contre des représentants de la société civile, des dirigeants politiques et des journalistes, ainsi que contre leurs familles, sont inacceptables. Nous appelons les autorités géorgiennes à enquêter sur ces actes documentés".

Avant la troisième lecture, un groupe multipartite de députés européens a rédigé une lettre commune demandant à Josep Borrell de préparer des sanctions contre Irakli Kobakhidze et les députés qui soutenaient le projet de loi. Ils ont également demandé à Oliver Várhelyi de canaliser des fonds supplémentaires vers la société civile géorgienne et de s'abstenir d'ouvrir des négociations d'adhésion tant que la législation controversée sera en vigueur.