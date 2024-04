L'UE exhorte le gouvernement géorgien à ne pas adopter sa loi sur l'influence étrangère

L'Union européenne a vivement mis en garde la Géorgie contre l'adoption d'une loi controversée sur les "agents étrangers" inspirée par une loi russe.

La législation contestée exigerait que les médias et les organisations à but non lucratif s'enregistrent comme "poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" s'ils reçoivent plus de 20 % de leurs fonds de l'étranger, une disposition qui, selon les critiques, serait exploitée pour cibler et museler les voix indépendantes.

Proposée puis retirée l'année dernière par le parti au pouvoir, Rêve géorgien, une version presque identique de la loi a été déposée à nouveau, suscitant des protestations massives.

Malgré la contestation croissante, le parlement géorgien a adopté la loi ce mercredi avec 83 voix pour et zéro contre, lors d'une première lecture boycottée par l'opposition. Cela a conduit Bruxelles à émettre un avertissement en termes clairs et nets.

"Il s'agit d'une évolution très préoccupante et l'adoption finale de cette législation aurait un impact négatif sur les progrès de la Géorgie sur la voie de l'UE. Cette loi n'est pas conforme aux normes et valeurs fondamentales de l'UE", ont déclaré conjointement Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'Union, et Oliver Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement.

Permettez-moi d'être clair : le projet de loi sur la transparence de l'influence étrangère n'est pas cohérent avec l'aspiration de la Géorgie à l'UE et sa trajectoire d'adhésion, et éloignera la Géorgie de l'UE au lieu de la rapprocher" Charles Michel Président du Conseil européen

"La Géorgie dispose d'une société civile dynamique qui contribue aux progrès réalisés par le pays sur la voie de l'adhésion à l'UE. La législation proposée limiterait la capacité de la société civile et des organisations médiatiques à fonctionner librement, pourrait restreindre la liberté d'expression et stigmatiser injustement les organisations qui apportent des avantages aux citoyens de Géorgie", ont-ils poursuivi.

"L'UE demande instamment à la Géorgie de s'abstenir d'adopter une législation qui pourrait compromettre la voie de la Géorgie vers l'UE", une voie soutenue par l'écrasante majorité des citoyens géorgiens.

La formulation était similaire au message envoyé par Charles Michel, le président du Conseil européen, mardi soir, en prévision du vote parlementaire. Charles Michel a souligné le statut de candidat accordé à la Géorgie en décembre dernier et a déclaré que la législation proposée ferait dérailler le processus d'adhésion, qui n'a pas encore commencé officiellement.

La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, qui a développé une relation de travail étroite avec Charles Michel et qui est une fervente défenseuse de l'intégration européenne, a promis d'opposer son veto à la législation controversée si elle arrivait sur son bureau. Mais son opposition pourrait être annulée par 76 voix.

Le mandat de Mme Zourabichvili devrait s'achever à la fin de l'année.

Cette loi controversée a été surnommée "loi russe", car elle présente des similitudes avec un projet de loi introduit par le Kremlin il y a dix ans pour faire taire les voix critiques dans tout le pays. Depuis des années, la Géorgie s'efforce de contenir l'influence pro-russe, un problème considéré comme un obstacle majeur à l'ambition de longue date du pays de rejoindre l'UE.

"C'est exactement une copie de la loi de Poutine", a déclaré M. Zourabichvili à la BBC.

"Qui a décidé que cette loi devait être réintroduite ? Est-ce en Géorgie ou au-delà de nos frontières ? Est-ce à Moscou que cette décision a été prise ? C'est la principale question sur la transparence que la population géorgienne se pose", a-t-elle déclaré.

Bien que le parti Rêve géorgien soutienne l'adhésion à l'UE et condamne l'invasion de l'Ukraine, il défend également une politique "pragmatique" à l'égard de la Russie.

Le premier ministre Irakli Kobakhidze, qui est le président du parti, affirme que la loi est nécessaire pour garantir un "niveau minimum de transparence" parmi les ONG et qu'elle respecte "tous les principes juridiques de base". M. Kobakhidze a rencontré en début de semaine les ambassadeurs de l'UE, des États-Unis et du Royaume-Uni pour discuter des inquiétudes soulevées par le projet de loi.