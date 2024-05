Royaume-Uni : les excuses de Sunak pour le scandale du sang contaminé

Par Euronews avec AP

Richi Sunak présente les "excuses" du gouvernement pour le scandale du sang contaminé. Le coût des indemnisations devrait atteindre plusieurs milliards d'euros.

Richi Sunak a présenté ce lundi les excuses officielles du gouvernement pour le scandale du sang contaminé. Le Premier ministre britannique parle d'une "terrible injustice" et assure qu'un programme d'indemnisation sera dévoilé.

Le montant du programme devrait atteindre plusieurs milliards d'euros.

Dans les années 1970 et 1990, les contaminations par les virus de l'hépatite C et du HIV ont fait 3 000 morts.

L'enquête sur l'affaire a duré sept ans. Le juge Bian Langstaff en était chargé. Le magistrat conclut qu'il ne s'agit pas d'un "accident" et pointe la responsabilité des "médecins", des "services du sang" et celle des gouvernements successifs".

Le service de santé publique britannique, le NHS achetait du sang à des fournisseurs américains dont les donneurs présentaient pour certains un risque important d'infection.