Grande-Bretagne : pas de prison pour les jeunes qui refuseront le service national

Par Serge Duchêne avec The Guardian, Sky News, BBC, YouGov, Statista

Dans la première annonce politique majeure de sa campagne électorale, Rishi Sunak s'est engagé à introduire une forme de service national obligatoire dans le cadre duquel les jeunes de 18 ans s'engageraient dans l'armée pour 12 mois ou feraient du bénévolat pendant les week-ends.

Les jeunes de 18 ans devront effectuer un service national obligatoire si le Parti conservateur est reconduit au pouvoir lors des élections du 4 juillet au Royaume-Uni, a annoncé le Premier ministre Rishi Sunak.

Le Royaume-Uni compte "des générations de jeunes qui n'ont pas eu les opportunités qu'ils méritent", et cette mesure contribuerait à unir la société dans un "monde de plus en plus incertain" et à donner aux jeunes un "sens commun de l'objectif", a déclaré M. Sunak samedi.

Le plan du premier ministre donnerait aux jeunes le choix entre une affectation à temps plein dans les forces armées pendant 12 mois ou un week-end par mois pendant un an pour faire du bénévolat au sein de leur communauté, a déclaré le parti.

Cette annonce intervient alors que les conservateurs se préparent aux élections, intensifiant leurs attaques contre le parti d'opposition, le parti travailliste.

"Il n'y aura pas de sanctions pénales"

L'option militaire serait sélective, mais des questions ont été soulevées quant à savoir si un adolescent qui refuserait l'une ou l'autre de ces options serait puni.

Dans l'émission Sunday Morning With Trevor Phillips diffusée sur Sky News, le ministre de l'Intérieur, James Cleverly, a déclaré : "Il n'y aura pas de sanctions pénales, personne n'ira en prison pour cela".

Il a ajouté que "personne ne sera contraint de faire l'élément militaire", mais que ceux qui le feront seront payés, tandis que ceux qui choisiront de se porter volontaires ne seront pas rémunérés.

M. Cleverly a déclaré que l'objectif principal de cette politique était de s'assurer que "les gens se mélangent avec des personnes en dehors de leur bulle" pour assurer la "cohésion de la communauté".

Il s'agit de s'attaquer à ce que nous savons être le cas, à savoir la fragmentation sociale. Trop de jeunes vivent dans une bulle au sein de leur propre communauté. Ils ne se mélangent pas avec des personnes de religions différentes, ils ne se mélangent pas avec des points de vue différents. James Cleverly Ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni

Les conservateurs ont déclaré que le programme de service national coûterait 2,5 milliards de livres par an et serait financé par des fonds précédemment utilisés pour le Fonds de prospérité partagée du Royaume-Uni et la répression de l'évasion et de la fraude fiscales.

Large avantage des travaillistes

Le dernier sondage YouGov/Times sur les intentions de vote - le premier réalisé après que Rishi Sunak ait convoqué les élections générales - donne les Conservateurs à 22% (+1 par rapport au précédent sondage des 21-22 mai) tandis que les Travaillistes sont à 44% (-2). Ailleurs, les ultraconservateurs de Reform UK est à 14% (+2), les Lib Dems sont à 9% (pas de changement) et les Verts sont à 6% (-1).

Selon Statista, 48 % des adultes britanniques voteraient pour le Parti travailliste lors des prochaines élections générales, prévues le 4 juillet 2024, contre 18 % qui voteraient pour le Parti conservateur.

Les conservateurs au pouvoir ont talonné les travaillistes dans les sondages tout au long des années 2022 et 2023, avec un écart considérable apparu en septembre 2022 lorsque Liz Truss est arrivée au pouvoir.

Le court mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre a été largement considéré comme un désastre pour le pays et son parti, et Rishi Sunak lui a succédé au poste de Premier ministre en octobre de la même année.

Le parti travailliste a conservé son avance dans les sondages depuis que Sunak est devenu Premier ministre, et devrait remporter les prochaines élections générales si l'on en croit les sondages les plus récents.