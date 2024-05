Le haut diplomate européen Josep Borrell a déclaré vendredi 24 mai que l'UE était confrontée à un choix entre le soutien à l'État de droit et le soutien à Israël. - Tous droits réservés Virginia Mayo/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Tous droits réservés Virginia Mayo/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.