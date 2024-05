Oslo, Madrid et Dublin reconnaissent l'Etat palestinien, l'Israël rappelle ses ambassadeurs

Par Euronews

"L'Irlande et la Norvège ont l'intention d'envoyer aujourd'hui un message aux Palestiniens et au monde entier : le terrorisme paie", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères.

L'Irlande et l'Espagne ont reconnu un État palestinien, peu de temps après que la Norvège a, la première, déclaré faire pareil.

Le Premier ministre irlandais, Simon Harris, a déclaré mercredi qu'il s'agissait d'une démarche coordonnée avec l'Espagne et la Norvège, "un jour historique et important pour l'Irlande et pour la Palestine". Il a ajouté que cette décision visait à contribuer à la résolution du conflit israélo-palestinien par la mise en place d'une solution fondée sur la coexistence de deux États.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que son pays reconnaîtrait la Palestine en tant qu'État le 28 mai. M. Sánchez, chef de file socialiste de l'Espagne depuis 2018, a fait l'annonce attendue devant le Parlement national mercredi.

M. Sánchez a passé des mois à parcourir les pays d'Europe et du Moyen-Orient afin d'obtenir un soutien pour la reconnaissance de la Palestine, ainsi qu'un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il s'engageait dans cette voie.

Au début du mois, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Albares, a déclaré avoir informé le secrétaire d'État américain Antony Blinken de l'intention de son gouvernement de reconnaître la Palestine.

Norvège "ouvre le bal" mercredi matin

Le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a déclaré que la Norvège reconnaît officiellement la Palestine comme un État, en ajoutant : "Il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient s'il n'y a pas de reconnaissance."

Selon Gahr Støre, le pays scandinave reconnaîtra un État palestinien à partir du 28 mai.

Plusieurs pays de l'Union européenne ont indiqué ces dernières semaines qu'ils avaient l'intention de procéder à cette reconnaissance, arguant qu'une solution à deux États est essentielle pour une paix durable dans la région.

La Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais en reflète les mouvements, est un ardent défenseur d'une solution à deux États entre Israël et la Palestine.

"La terreur a été commise par le Hamas et des groupes militants qui ne sont pas partisans d'une solution à deux États et de l'État d'Israël", a déclaré le chef du gouvernement norvégien.

Israël rappelle ses ambassadeurs d'Irlande et de Norvège, Abbas se félicite

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a ordonné aux ambassadeurs d'Irlande et de Norvège de rentrer immédiatement en Israël, la Norvège ayant déclaré qu'elle reconnaîtrait un État palestinien et l'Irlande devant faire de même.

Il a ajouté que cette reconnaissance pourrait entraver les efforts déployés pour le retour des otages israéliens détenus à Gaza et qu'elle rendrait un cessez-le-feu moins probable en "récompensant les djihadistes du Hamas et de l'Iran". Il a également menacé de rappeler l'ambassadeur d'Israël en Espagne si ce pays adoptait une position similaire.

Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est félicité de la reconnaissance par la Norvège d'un État palestinien et a appelé d'autres pays à suivre son exemple.

Dans une déclaration reprise par l'agence de presse officielle Wafa, il affirme que la décision de la Norvège, annoncée mercredi, consacrera "le droit du peuple palestinien à l'autodétermination" et soutiendra les efforts déployés pour parvenir à une solution à deux États avec Israël.