Autriche : les agriculteurs manifestent pour des revenus plus élevés

Par Euronews

De nombreux membres de la Communauté agricole autrichienne (AGÖ) se sont rassemblés vendredi à Vienne pour demander des salaires plus élevés.

Dans le cadre de la journée mondiale du lait, organisée par la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), l'AGÖ exige des prix du lait plus élevés, environ 5 centimes de plus par litre. Le prix n'est pas fixé au Parlement autrichien, mais il pourrait y être discuté.

Avec plus de 4 000 membres actifs, l'AGÖ est la plus grande communauté agricole indépendante d'Autriche et l'une des plus grandes d'Europe.

"Nous sommes ici parce que les revenus dans l'agriculture sont catastrophiques, nous n'avons tout simplement pas de pouvoir d'achat dans les exploitations agricoles, explique Johann Konrad, membre de l'organisation. Nous demandons des prix justes pour notre travail, des prix justes pour nos produits. Il n'est pas possible que le commerce fasse de gros profits et nous laisse sans rien."