L'agence de notation Standard & Poor's abaisse la note de la France

Par Euronews

L'agence américaine a fait passer vendredi la note de la France de AA à AA -, sanctionnant le déficit budgétaire du pays.

L'agence américaine de notation Standard & Poor's (S&P) a abaissé vendredi la note de la France de AA à AA -, soit du troisième au quatrième cran. L'agence indique sanctionner la "détérioration de la position budgétaire" du pays.

S&P estime que le déficit budgétaire de la France en 2023 a été "nettement plus élevé" que prévu et qu'il ne pourra pas revenir sous la barre des 3% du PIB d'ici à 2027.

Le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est toutefois voulu rassurant, affirmant que cette rétrogradation n'aurait "pas d'impact sur les Français". Et la justifie par les efforts réalisés par le gouvernement pendant la pandémie de Covid-19 et la crise énergétique.

"Nous avons sauvé l'économie française", affirme-t-il.