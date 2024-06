L'Allemagne et la Suisse touchées par des inondations

Par Euronews avec EBU

Les autorités allemandes exhortent les habitants de Bavière à respecter les ordres d'évacuation alors que les inondations continuent de s'aggraver.

La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a exhorté les habitants à "prendre absolument au sérieux tout message d'alerte" émanant des équipes d'urgence, ajoutant que le respect de ces consignes pourrait sauver des vies.

Markus Söder, ministre-président de la région de Bavière, s'est rendu dans une zone sinistrée près d'Augsbourg, au nord-ouest de Munich, où plusieurs jours de fortes pluies ont provoqué de graves inondations.

"En ce moment, la situation est très, très difficile, surtout dans la région souabe autour d'Augsbourg et de l'Unterallgäu, par exemple à Günzbourg. Les niveaux d'eau continuent de monter", a-t-il déclaré.

Il a indiqué que les services d'urgence travaillaient dans les zones touchées et que les inondations avaient causé des dégâts "énormes", mais que toutes les parties de la Bavière n'avaient pas été inondées.

Le bureau du district de Fischach a émis un ordre conseillant aux habitants de quitter d'urgence leur domicile et d'éviter les parkings souterrains et les sous-sols. Certaines personnes ont dû être évacuées par hélicoptère.

Des membres de l'association allemande des sauveteurs ont été déployés pour évacuer les habitants par bateau et des tracteurs ont également été utilisés pour déplacer les personnes.

À ce jour, six districts de l'État ont déclaré l'état d'urgence et les météorologues prévoient encore des pluies et des orages.

Inondations et dégâts en Suisse

De l'autre côté de la frontière, en Suisse, des scènes similaires se sont produites, par exemple au point où la rivière Murg rencontre la Thur. Selon les autorités, le niveau de l'eau est 20 fois supérieur à la moyenne mensuelle.

La rivière Murg rencontre la Thur, Suisse, 1er juin 2024. EBU

Le gouvernement fédéral indique qu'en raison des prévisions de pluie, le niveau des eaux devrait à nouveau augmenter dimanche.

"Depuis vendredi après-midi, la police cantonale de Thurgovie a reçu environ 150 annonces de dégâts. Les sapeurs-pompiers du canton ont dû être appelés pour pomper l'eau des caves. Des routes devenues impraticables ont également dû être fermées", a déclaré le porte-parole de la police, Matthias Graf.