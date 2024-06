Grèce : un feu d'artifice tiré d'un yatch provoque un feu de forêt

Par Euronews

L'incident est survenu vendredi soir sur l'île grecque d'Hydra, plusieurs personnes ont été interpellées.

Le yacht avait été loué par 17 touristes étrangers, qui ont fait la fête à bord vendredi soir et lancé un feu d'artifice, ce qui a provoqué un énorme incendie dans l'unique forêt de pins d'Hydra. Ils auraient essayé d'éteindre le feu, sans succès, puis appelé les pompiers avant de prendre le large.

13 Grecs faisant partie de l'équipage du yacht ont été arrêtés et devaient être traduits en justice. Ils risquent de se voir infliger de lourdes amendes, voire même d'être incarcérés.

Pour enquêter sur ce qui s'est passé vendredi soir, les garde-côtes grecs ont demandé à être informés sur les navires qui étaient présents dans la zone au moment de l'incendie, ce qui leur a permis de conclure qu'il s'agissait d'un yacht appelé "Persefoni I", qui, à la demande du procureur, a été confisqué.

Selon le ministre grec du Changement climatique et de la protection civile, Vassilis Kikilias, 300 hectares sont partis en fumée. Six avions et deux équipes de gardes forestiers ont été utilisés pour éteindre l'incendie, a déclaré M. Kikilias, ajoutant que le personnel utilisé sur place n'avait pas pu participer aux opérations d'extinction cruciales qui se déroulaient dans d'autres régions du pays.