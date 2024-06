Grèce : un incendie au sud-est d’Athènes attisé par des vents violents

Par euronews avec ΑΠΕ-ΜΠΕ

Un incendie au sud-est d’Athènes, attisé par des vents violents et des températures élevées, a entraîné l’évacuation de deux localités, ont annoncé les autorités grecques, qui ont averti d’un "risque très élevé" de feu dans plusieurs régions.

Un incendie s'est déclaré à Koropi, dans la banlieue sud-est d’Athènes. Attisé par des vents violents, le feu s'est propagé rapidement et entraîné l’évacuation de deux localités, Kitsi et Lambrica Koropi.

Plus de 70 pompiers, assistés par au moins 10 avions et hélicoptères, travaillent pour maîtriser l'incendie. Pour le moment, les zones touchées sont principalement inhabitées, couvertes d'oliviers et d'arbustes. Deux maisons, des voitures et de bateaux ont été détruits.

"Presque toutes les dix minutes, un nouvel incendie se déclare. L'incendie de Koropi a démarré dans une végétation basse et se poursuit. Il s'est propagé rapidement à l'aide de vents très forts, avec des rafales de 8 Beaufort", a d'abord déclaré le porte-parole des pompiers.

Cet incendie est le dernier d'une longue série, déclarés en Grèce cette semaine. Le pays méditerranéen a également traversé sa première vague de grosse chaleur, avec des températures atteignant localement plus de 44 °C.

La Grèce, coutumière des vagues de chaleur, se prépare depuis des semaines à un été particulièrement difficile sur le front de la canicule et des incendies de forêt après avoir subi l’hiver le plus chaud de son histoire, ont prévenu les autorités.

En Europe, la mortalité liée à la chaleur a augmenté d'environ 30 % au cours des 20 dernières années.