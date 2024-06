Les incidents antisémites en Allemagne ont augmenté de plus de 80 % selon une nouvelle étude

Par Euronews avec AP

Les incidents antisémites en hausse en Allemagne. Selon une nouvelle étude, près de 5 000 actes antijuifs ont été enregistrés en 2023.

L'antisémitisme est en hausse en Allemagne, selon l'Association fédérale des centres de recherche et d'information sur l'antisémitisme (Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus RIAS).

Leur dernière étude montre une augmentation de 80 % des incidents antisémites l’année dernière, dont plus de la moitié après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Près de 5 000 incidents antisémites ont été enregistrés en 2023, contre 3 000 en 2022.

1 583 incidents ont eu lieu dans la rue, soit plus du double par rapport à l'année précédente, et 999 ont eu lieu sur internet. Le RIAS a également enregistré 471 incidents dans les établissements d'enseignement et 311 dans les transports publics, deux chiffres qui ont plus que doublé par rapport à 2022.

Parmi les incidents recensés par le RIAS l'année dernière, sept ont été classés comme "violence extrême", c'est-à-dire qu'ils ont mis ou pourraient mettre des vies en danger ou entraîner des blessures graves.

Les incidents vont des commentaires anti-juifs aux agressions physiques, ainsi qu'une attaque contre une synagogue à Berlin en octobre.

Felix Klein, commissaire du gouvernement fédéral chargé de la vie juive en Allemagne et de la lutte contre l'antisémitisme, a appelé à des mesures plus strictes pour lutter contre la haine juive : "afin de fournir aux autorités chargées de l'application des lois des moyens efficaces pour lutter de manière globale contre l'incitation et la violence anti-juives, j'appelle à des amendements au Code pénal. Par exemple, appeler à la destruction d’autres États doit être érigé en infraction pénale."

Malgré cette augmentation des comportements antisémites, un haut responsable du Conseil central des Juifs d'Allemagne, Daniel Botmann, a déclaré que "nous n'assistons pas actuellement à l'effet d'une émigration des Juifs d'Allemagne", ce qui contraste avec la tendance observée en France voisine au cours des dernières années.