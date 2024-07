En Ukraine, les opérations de déminage progressent

Par Euronews avec agences

L'Ukraine face au défi du déminage. Les opérations progressent dans le pays, mais les experts estiment qu'il faudra près de 12 ans pour en venir à bout.

12 ans : c'est le temps qu'il faudra pour retirer toutes les mines d'Ukraine, selon le Centre d'action contre les mines.

Supervisée par le Conseil danois des réfugiés, l'organisation a effectué des déminages dans les régions du pays les plus criblée de mines terrestres – Kharkiv, Donetsk et Kherson – depuis 2016. A Ivankiv, dans l'Oblast de Kyiv près de 70 % d'entre elles ont été éliminées.

Une mission à haut risque pour ces collaborateurs, comme l'explique Pavlo Sichkarchuk, chef de l'organisation : "c'est très dangereux parce que cette zone est adjacente au village de Zhereva et que des gens y vivent. Et c'est un accès aux forêts et aux champs agricoles."

Le Centre d'action contre les mines a commencé à déminer certaines parties de l'Ukraine en 2015, un an après l'invasion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie.

Depuis, les démineurs de l'organisation, équipés de détecteurs de métaux et de coupe-fils, ont nettoyé plus de 95 hectares et désamorcé environ 400 explosifs.