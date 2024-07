L'interconnexion des logiciels nous rend "plus vulnérables", selon un expert

Après la panne informatique massive qui a paralysé de nombreux services ce vendredi, le professeur Axel Legay estime que l’interconnexion des logiciels nous rend plus vulnérables.

La panne informatique mondiale qui a touché vendredi des aéroports, des hôpitaux et de nombreuses entreprises, aurait été causée par une mise à jour défectueuse d’un antivirus produit par une société de cybersécurité, Crowdstrike, qui travaille pour Microsoft.

Euronews a contacté Axel Legay, professeur d'informatique à l'UCLouvain, pour en savoir plus.

"Plus les logiciels seront interconnectés, plus nous serons vulnérables"

Selon Axel Legay, la complexité et l'interconnexion croissante des logiciels nous rendent de plus en plus vulnérables à ce type de pannes.

"Il s'agit simplement d'un antivirus qui a été mis à jour, et la nouvelle mise à jour n'est pas compatible avec les systèmes Microsoft", explique-t-il. "C'est ce qui explique ce problème d'écran bleu".

"L'antivirus est complexe, le système Microsoft lui-même est également complexe. Parfois, lorsque vous essayez de fusionner ces éléments, ils deviennent tellement complexes que vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer".

L'impact de la panne a été massif et s'est fait sentir dans le monde entier. De nombreux vols ont été annulés par les compagnies aériennes, le fonctionnement des hôpitaux a été affecté, et le numéro d'appel d'urgence aux États-Unis, le 911, n'était plus joignable.

Si des tests sont déjà en place pour tenter d’éviter ce genre de problème en amont, on ne peut jamais garantir qu'ils fonctionnent parfaitement, explique Axel Legay.

"Plus les logiciels seront interconnectés, plus nous serons vulnérables", affirme l'expert.

Quelles conséquences pour Microsoft ?

Selon Axel Legay, si la valeur boursière du géant américain risque de baisser temporairement, les conséquences à long terme pour l’entreprise seront sans doute minimes.

"Oui, leur réputation en prendra un coup. Économiquement, peut-être que leur valeur en bourse va un peu diminuer", admet-il.

"Mais ils ont le monopole, je ne pense pas qu'il y aura de vraies conséquences à long terme".

L’entreprise Crowdstrike a annoncé avoir corrigé son logiciel, vendredi matin, mais la panne affecte toujours de nombreux utilisateurs.