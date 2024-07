De nombreux aéroports et compagnies aériennes européens ont signalé des problèmes.

Les systèmes Microsoft ont connu une panne majeure dans le monde entier, ce qui a entraîné des problèmes pour les voyageurs pendant la saison estivale.

Les compagnies aériennes, les aéroports, les sociétés de médias ainsi que d'autres types d'entreprises ont signalé des problèmes, car leurs systèmes dépendent de Microsoft.

Voici ce que nous savons jusqu'à présent de l'impact de cette panne sur les voyages en Europe.

Quels sont les conseils à donner aux passagers en cas d'incident de ce type ?

Si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, notre conseil est le suivant :

- Consultez les sites web et les applications de votre compagnie aérienne et de votre aéroport avant de partir pour l'aéroport et suivez les conseils qui vous sont donnés.

- Les canaux de médias sociaux des compagnies aériennes et des aéroports sont également une bonne source d'informations actualisées.

- S'il semble que votre vol partira quand même, arrivez à l'aéroport avec les deux heures d'avance habituelles, sauf avis contraire de votre compagnie aérienne ou de l'aéroport.

- Emportez de l'eau et des en-cas à l'aéroport, surtout si vous voyagez avec des enfants ou des personnes âgées, en cas de longues files d'attente ou d'autres retards.

- Les files d'attente aux points de sécurité ont tendance à s'allonger dans ce genre de situation. Veillez donc à ce que votre bagage à main ne contienne pas d'objets interdits afin de ne pas aggraver le problème.

Ryanair conseille aux passagers d'arriver tôt à l'aéroport

Le compte Twitter officiel de Ryanair a publié une mise à jour ce matin à 9h30 CET, disant :

"Nous subissons actuellement des perturbations sur le réseau en raison d'une panne informatique globale d'une tierce partie qui est hors de notre contrôle. Nous conseillons à tous les passagers d'arriver à l'aéroport au moins 3 heures avant l'heure de départ prévue".

Il semble que la panne signifie que les passagers ne peuvent pas s'enregistrer en ligne, comme l'indique Ryanair :

"Si vous devez voyager aujourd'hui et que vous n'avez pas encore enregistré votre vol, vous pouvez le faire à l'aéroport.

Vueling conseille aux passagers de vérifier leur courrier électronique

Vueling a publié une mise à jour en espagnol sur X : « Nous vous informons qu'en raison d'une panne mondiale des systèmes informatiques, nos opérations de vol pourraient être modifiées. Nous nous efforçons de minimiser l'impact sur nos clients. Si votre vol est affecté, nous vous en informerons par e-mail. »

Quels aéroports européens sont touchés jusqu'à présent ?

Même si un aéroport n'est pas directement touché pour le moment, il est probable qu'il y aura un contrecoup.

Les aéroports espagnols sont gérés par AENA, qui s'est exprimé sur X, anciennement Twitter, plus tôt ce matin pour annoncer des retards, mais a envoyé une mise à jour avec des nouvelles plus positives : « Aena est déjà en train de récupérer certains de ses systèmes, après avoir subi les effets d'un incident informatique mondial qui affecte les entreprises du monde entier. Tous les aéroports sont opérationnels, mais certains processus fonctionnent plus lentement ».

Les aéroports italiens ne sont pas touchés pour l'instant, selon les médias italiens, ou très peu.

L'aéroport Schiphol d'Amsterdam a signalé des retards.

« La panne a un impact sur les vols en provenance et à destination de Schiphol », a déclaré un porte-parole à la BBC, ajoutant que le nombre de vols concernés n'était pas encore connu.

L'aéroport de Berlin signale des retards à l'enregistrement, ainsi que de longues files d'attente dans le terminal 1.

À l'aéroport londonien de Stansted, certains enregistrements sont effectués manuellement, mais « les vols se déroulent normalement ».

« Nos principaux systèmes opérationnels ne sont pas affectés », a déclaré un porte-parole, mais “certains services de machines de paiement au détail ont été touchés”.

London Gatwick a posté sur X : « Nous sommes affectés par les problèmes mondiaux de Microsoft, de sorte que les passagers peuvent subir quelques retards lors de l'enregistrement et du passage de la sécurité. Les passagers sont invités à se présenter à l'heure normale d'enregistrement. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons de résoudre le problème le plus rapidement possible. »

Les écrans de départ de l'aéroport d'Édimbourg étaient en panne ce matin, et une alarme incendie s'est déclenchée dans l'aérogare principale, probablement à cause de la même erreur informatique.

L'aéroport de Prague a déclaré qu'il était « actuellement affecté par une panne du système d'enregistrement global, qui est utilisé par un grand nombre de compagnies aériennes. En conséquence, certains départs sont retardés ».

Les passagers peuvent-ils demander une indemnisation si leur vol est retardé ou annulé ?

À l'heure actuelle, il n'est pas certain que les passagers aient droit à une indemnisation.

En vertu de la législation européenne, si un vol est retardé de plus de trois heures ou entièrement annulé, la compagnie aérienne doit proposer au passager un autre vol ou lui accorder un remboursement intégral et parfois une indemnisation.

Il existe toutefois des exceptions à cette règle, comme les conditions météorologiques, qui échappent au contrôle des compagnies aériennes.

Reste à savoir qui sera responsable des problèmes majeurs d'aujourd'hui.

Vos projets de voyage ont-ils été affectés par cette panne ? N'hésitez pas à nous contacter et à nous en dire plus via X ou Instagram.