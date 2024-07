Quelles leçons tirer au niveau européen de la panne informatique mondiale ?

L'Union européenne s'est déjà mis autour de la table ces dernières années pour renforcer la cybersécurité au sein du bloc en améliorant son arsenal législatif.

Panne massive suite à une défaillance technique d'un produit de cybersécurité Cloudstrike utilisé dans le cloud de Microsoft.

Des infrastructures critiques ont été touchées tels que des hôpitaux, des banques, des médias et le secteur de l'aviation.

"L’Agence européenne pour la cybersécurité est consciente de l’incident cyber qui touche divers secteurs critiques et l’économie dans son ensemble et surveille de près son déroulement. L’ENISA est en contact permanent avec les États membres de l’UE pour comprendre l’impact et assurer le suivi des actions si cela est demandé", a assuré Hans de Vries, chef de la cybersécurité et des opérations de l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA).

L'Union européenne s'est déjà mis autour de la table ces dernières années pour renforcer la cybersécurité au sein du bloc en améliorant son arsenal législatif.

"Sur le plan réglementaire, l'Union européenne a fait passer une directive dite NIS2 en 2022, qui va maintenant être transposée dans les États membres et qui va renforcer la cybersécurité dans plus de 18 secteurs dans tous les États membres. Cela signifie que des entreprises, non pas seulement celles cotées CAC 40, mais aussi des PME, vont devoir relever leur niveau de cybersécurité à avoir davantage de vigilance", a déclaré Nathalie Devillier, experte au Centre Européen de Compétences Cyber de l'UE, à Euronews.

Concernant les leçons à tirer au niveau européen de cette panne globale, l'experte enjoit chacun à s'interroger sur la localisation de ses prestataires de cloud et de sécurité informatique. "Les deux devraient être dans l'espace européen pour ne pas reposer sur des solutions technologiques étrangères qui, on le voit bien aujourd'hui, ont des impacts sur nos machines, sur nos serveurs, sur nos données tous les jours."

Elle affirme que le niveau de conformité réglementaire est beaucoup plus élevé dans l'Union européenne et renforcé par une interaction de règles de droit européen auxquelles les acteurs doivent se conformer.

Les entreprises et les individus devraient également être mieux formés sur la cybersécurité, alerte l'experte.