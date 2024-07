Panne informatique mondiale : vers un retour très progressif à la normale

Par Euronews avec AP, EBU

George Kurtz, PDG de Crowdstrike, s'est excusé pour le chaos et a déclaré que sa société avait publié un correctif, mais a averti qu'il faudrait "un certain temps" avant que tous les systèmes ne fonctionnent normalement.

Vers un retour progressif à la normale pour les entreprises et les services du monde entier impactés par une panne informatique massive qui a affecté les systèmes informatiques pendant des heures entre jeudi et vendredi.

Les compagnies aériennes, les banques et les hôpitaux ont été parmi les plus touchés après que l'entreprise de cybersécurité Crowdstrike a publié une mise à jour logicielle défectueuse qui a provoqué la panne des ordinateurs fonctionnant sous Microsoft Windows.

"Toute l'équipe de Crowdstrike continue de travailler en étroite collaboration avec les clients et les partenaires concernés pour s'assurer que tous les systèmes sont rétablis", a-t-il déclaré dans un message publié sur X.

Claudia Plattner, responsable de la cybersécurité en Allemagne, a également prévenu qu'étant donné l'ampleur de la panne, le rétablissement complet pourrait prendre des semaines.

Les problèmes persisteront pendant un certain temps. Nous ne pouvons pas nous attendre à une solution très rapide et il est difficile de prédire combien de temps il faudra pour se rétablir. Claudia Plattner Présidente de l'Office fédéral allemand pour la sécurité de l'information

"Je peux vous promettre que ce ne sera pas une question d'heures, je peux vous l'assurer. Nous recevons actuellement des informations selon lesquelles certaines des personnes concernées ont déjà redémarré leurs systèmes informatiques. Cela signifie que nous sommes déjà dans le processus de récupération. Toutefois, il faut s'attendre à ce qu'il faille encore un certain temps avant que la situation ne revienne à la normale", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Bonn.

La panne du système a provoqué le chaos dans tout le secteur des soins de santé en Allemagne, les principaux hôpitaux universitaires de villes telles que Kiel et Lübeck ayant dû fermer et annuler toutes les opérations non urgentes.

"Dans l'aviation, aucun avion ne vole parce qu'ils ne peuvent pas voir qui est le passager. Il faut donc imaginer que dans les hôpitaux, on ne sait pas quel patient est réellement allongé, quels médicaments il reçoit, quelle opération est prévue. Ces informations ne sont tout simplement pas disponibles", a déclaré Jens Scholz, président du conseil d'administration de l'hôpital universitaire de Schleswig-Holstein à Kiel.

Certains services aériens commencent également à revenir à la normale après l'annulation de milliers de vols, mais les opérateurs s'attendent à ce que les retards et les annulations se poursuivent tout au long du week-end.

Le logo de CrowdStrike et une page Web de Spirit Airlines sont affichés sur un écran d'ordinateur et un écran de téléphone portable à New York, le 19 juillet 2024. Richard Drew/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Les aéroports polonais ont appelé les passagers à vérifier l'état de leurs vols et à arriver trois heures avant l'heure de départ prévue. Wizz Air a indiqué que le système d'enregistrement de l'aéroport de Varsovie était en panne et que l'enregistrement en ligne était également affecté.

La Grèce a connu un chaos similaire. Bien que le pays ait été largement épargné par le bug, des retards de vols et de longues files d'attente ont été observés dans les principaux aéroports du pays. Si les vols ont pu atterrir à Athènes, ils n'ont pas pu repartir car les départs étaient contrôlés par le système touché par la panne numérique de Microsoft.

Aux Pays-Bas, l'aéroport d'Amsterdam Schiphol a également signalé des problèmes avec des vols affectés, tout comme les aéroports d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, du Japon et de l'Inde. Le plus grand aéroport de Suisse, Zurich, a empêché les avions d'atterrir.

Plusieurs compagnies aériennes européennes, telles que KLM et Ryanair, ont signalé que leurs clients ne pouvaient pas s'enregistrer en ligne.

Quelle est la cause de cette panne mondiale ?

Dans une déclaration faite vendredi, George Kurtz, PDG de Crowdstrike, a confirmé qu'un "défaut" dans une mise à jour de contenu pour les machines Windows était à l'origine de la panne.

"Crowdstrike travaille activement avec les clients touchés par un défaut trouvé dans une seule mise à jour de contenu pour les hôtes Windows", a déclaré Kurtz.

"Les hôtes Mac et Linux ne sont pas concernés. Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé".

Crowdstrike a conseillé à ses clients de se référer à son portail de support pour les mises à jour, et aux organisations qui utilisent ses services de continuer à communiquer avec les représentants de Crowdstrike "par les canaux officiels".

"Notre équipe est entièrement mobilisée pour assurer la sécurité et la stabilité des clients de Crowdstrike", a conclu M. Kurtz.

Les premiers rapports publiés vendredi laissaient entendre qu'une mise à jour du logiciel antivirus de l'entreprise de cybersécurité avait mal tourné et était à l'origine de la panne.

L'incident a réduit de 15 % la valeur des actions de Crowdstrike à l'ouverture des marchés vendredi, soit l'équivalent de 12,5 milliards de dollars (11,5 milliards d'euros).

Dépendance à l'égard d'un seul fournisseur

À la suite de cette perturbation, les experts s'accordent sur la nécessité de ne plus dépendre de la gestion à distance de nos appareils par une poignée de grandes plateformes centralisées.

Chris Dimitriadis, expert en cybersécurité et responsable mondial de la stratégie de l'association de gouvernance informatique ISACA, a qualifié la panne de "véritable crise".

"Lorsqu'un fournisseur de services de la chaîne d'approvisionnement numérique est touché, c'est toute la chaîne qui peut s'effondrer, entraînant des pannes à grande échelle. Cet incident est un exemple clair de ce que l'on pourrait appeler une pandémie numérique - un seul point de défaillance ayant un impact sur des millions de vies dans le monde", a-t-il déclaré.

"Cette panne est le résultat d'un monde numérique de plus en plus complexe et interconnecté, et cette défaillance est exactement la raison pour laquelle la cyber-résilience est essentielle pour assurer la sûreté, la sécurité et le bien-être des citoyens, ainsi qu'un facteur clé de l'économie mondiale".