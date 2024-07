Berlin se prépare à une éventuelle victoire de Donald Trump

Par Euronews avec Liv Stroud

À quelques mois de la présidentielle américaine, l'Allemagne se prépare déjà à un éventuel retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

PUBLICITÉ

La présidentielle américaine se tiendra en novembre. Mais déjà, l'Europe se prépare à un éventuel second mandat de Donald Trump. En particulier l’Allemagne.

Le retour du milliardaire à la Maison Blanche pourrait affecter la plus grande économie de l’UE.

Certains experts mettent en garde contre les changements qui pourraient intervenir en matière de sécurité, d’économie et de politique étrangère.

"Pour l'Allemagne et l'Europe, je crois qu'il y a clairement un défi à relever. Comment réagira-t-on si Trump mettait en œuvre ses promesses et les taxes sur les échanges commerciaux ? D'autre part, la politique américaine à l'égard de la Chine continuera clairement à influencer les relations transatlantiques, et Trump a déjà montré au cours de son premier mandat, et encore aujourd'hui, que la politique de sécurité ne va pas de soi, comme c'était le cas auparavant. Que ce soit pour l'Europe, mais aussi pour l'Allemagne, allié des États-Unis", explique Filip Medunic, hercheur au Conseil allemand des relations extérieures.

Les Etats-Unis de Joe Biden sont actuellement les premiers donateurs d’aide militaire à l’Ukraine. Mais une victoire de Donald Trump pourrait avoir des conséquences sur ce conflit.

Ce dernier avait il y a quelques mois, usé de son influence pour tenter de bloquer une enveloppe de 61 milliards de dollars pour Kyiv.

Une situation qui inquiète particulièrement l’Europe.

"Les gens à Berlin estiment qu'à l'avenir, l'Ukraine sera la responsabilité de l'Europe en ce qui concerne sa défense et sa reconstruction. Il est important que les États-Unis continuent à jouer un rôle, mais la plupart des Européens parient sur le fait que le futur gouvernement, quel qu'il soit, attendra de l'Europe qu'elle prenne la direction des opérations en Ukraine", explique Sudha David-Wilp, directrice régionale du German Marshall Fund.

Au-delà de ses déclarations, c’est l’imprévisibilité de Donald Trump qui inquiète. L'ancien président américain est "connu pour prendre des décisions rapides et irréfléchies et pour conclure des accords à sa guise, qui pourraient potentiellement changer le cours de l'histoire, non seulement pour l'Ukraine et la Chine, mais aussi pour le Moyen-Orient" explique la correspondante d'Euronews à Berlin.