Grève des médecins au Portugal pour de meilleurs conditions de travail et de rémunération

Par Euronews avec EBU

Le taux d’adhésion à la grève des médecins qui a commencé mardi et se poursuit jusqu’à minuit mercredi est de 70 %. Les opérations chirurgicales et les consultations ont été annulées dans diverses régions du pays.

La grève des médecins a été déclenchée par la FNAM, la Fédération nationale des médecins.

La grève générale s’est accompagnée d’un refus de faire des heures supplémentaires dans les soins de santé primaires jusqu’au 31 août. Le syndicat accuse le gouvernement d’intransigeance et d’inflexibilité car le ministère de la Santé a reporté les négociations à 2025.

Parmi les demandes de la FNAM, on peut citer le rétablissement de la semaine normale de 35 heures et l’actualisation de l’échelle salariale, l’intégration des médecins internes dans la catégorie d’entrée de la carrière médicale et le rétablissement de 25 jours ouvrables de congés payés par an et de cinq jours supplémentaires si pris hors haute saison.

Les actions de protestation mardi ont inclus des manifestations à Porto, près de l’hôpital São João, à Coimbra, à l’hôpital général Covões et à Lisbonne, devant l’hôpital Santa Maria.

Au Portugal, environ 1,6 million de citoyens n’ont pas de médecin de famille. De plus, les salles d’urgence obstétricales et pédiatriques sont souvent fermées, ce qui oblige les femmes enceintes et les enfants à parcourir de nombreux kilomètres. Il y a également de longs temps d’attente dans les salles d’urgence générales en raison du manque de médecins.

Les médecins portugais sont parmi les moins bien payés de l’Union européenne et leurs conditions de travail se sont détériorées au cours des deux dernières décennies. Par conséquent, les médecins sont nombreux à quitter le public en échange du secteur privé ou émigrer.