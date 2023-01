Comment l'Europe peut relancer son secteur de l'énergie solaire

À l'heure où l'Union européenne entend se libérer de sa dépendance à l'égard du gaz russe, le secteur des énergies renouvelables revêt une importance cruciale, en particulier l'énergie solaire. Mais l'industrie européenne dans ce domaine a des défis à relever.

En 2022, selon l'association professionnelle SolarPower Europe, un nombre record de 41,4 GW d'énergie photovoltaïque a été installé dans l'Union européenne, soit une hausse de 47% sur un an. Ce qui en fait l'un des secteurs à la croissance la plus rapide. Cependant, à l'heure actuelle, c'est la Chine qui domine ce secteur.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, basée à Paris, jusqu'à 95% de cette industrie pourrait être concentrée en Chine d'ici à 2025.

Une industrie énergivore et concurrencée par la Chine

À Burghausen en Allemagne, Tobias Brandis, président de Wacker Polysilicon, l'un des principaux fabricants mondiaux de polysilicium, matière première des panneaux solaires, nous fait part de l'une des préoccupations les plus urgentes du secteur.

"Nous sommes une industrie énergivore : il suffit d'imaginer que sur ce site de Burghausen et sur notre deuxième site en Saxe, nous utilisons environ 0,7 à 0,8 % de la demande d'électricité allemande, ce qui est absolument énorme," fait-il remarquer. "Pour les investissements futurs, il serait de la plus haute importance de disposer d'un niveau d'énergie compétitif, mais qui soit aussi prévisible," estime-t-il.

Wacker est l'un des leaders du polysilicium dans l'Union européenne, mais la grande majorité de cette matière première est produite en Chine. "La Chine a vraiment pris des mesures dans ce domaine, elle l'a considéré comme l'un des secteurs qui allait être stratégique et elle a investi en rapport dans cette industrie," nous explique Tobias Brandis. "L'Union européenne - et c'est également vrai pour les États-Unis - n'a pas su tirer son épingle du jeu en termes de rapidité de développement et de conditions de production," constate-t-il.

Pour gagner du terrain face au concurrent chinois, le chef d'entreprise appelle l'Europe à "combler des lacunes importantes" en étant "rapides et audacieux".

L'une des installations de production de polysilicium de Wacker Polysilicon Euronews

Initiative européenne

Dans le cadre d'une vaste stratégie, l'Union européenne a mis en place l'Alliance industrielle pour l'Énergie solaire qui rassemble des entreprises et différentes parties prenantes. Objectif : accroître la capacité de production, promouvoir les investissements et diversifier l'approvisionnement en créant une industrie "Made in Europe".

Lors de son lancement, le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a parlé d'un paradoxe vert : l'énergie solaire est essentielle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'indépendance énergétique, mais l'Europe est fortement dépendante de la Chine. Mais l'Union a des atouts permettant de stimuler l'industrie européenne de l'énergie solaire : le marché unique facilite la coopération à travers l'UE, ce qui permet d'accroître la fabrication et la libre circulation donne l'opportunité aux entreprises de la chaîne de valeur, de travailler ensemble.

Le défi du recyclage des panneaux solaires

L'augmentation du nombre de panneaux installés ces dernières années aboutit inévitablement à une quantité croissante de panneaux arrivant en fin de vie. Ce qui représente un énorme défi pour l'industrie du recyclage.

C'est sur ce segment que s'est placée la start-up française ROSI. "On va pouvoir recycler jusqu'à 3 000 tonnes de panneaux photovoltaïques, cela veut dire à peu près 100 000 panneaux qui pourront chaque année être recyclés," indique Antoine Chalaux, directeur général de ROSI. "Mais demain, il ne suffit pas de récupérer 3 000 tonnes, il faudra récupérer des dizaines de milliers de tonnes parce que en France, le flux de déchets va grandir," prévient-il.

C'est également le cas à l'échelle de l'Union où le nombre de panneaux qui devront bientôt être recyclés à travers l'Union est en forte croissance selon ROSI.

ROSI a développé un moyen d'extraire les éléments les plus précieux d'un panneau solaire - le silicium et l'argent - en utilisant la pyrolyse pour décoller les différentes pièces, un processus de tri pour séparer les cellules photovoltaïques du verre et un lavage chimique pour détacher l'argent. L'entreprise est aussi en train de se développer, avec l'ouverture prochaine d'une usine dans la région grenobloise.

ROSI utilise la pyrolyse pour décoller différents éléments des panneaux solaires Euronews

Question de compétitivité

En plus du marché unique, l'Europe voit dans ce type d'innovation durable, un autre moyen de devenir plus résiliente et plus compétitive au niveau mondial. Un objectif dont Antoine Chalaux a bien conscience. "Le recyclage, c'est principalement un savoir-faire européen et il y a encore une grande avance dans ce domaine en Europe," estime-t-il."Si on veut monter une filière photovoltaïque performante à grande échelle en Europe, le fait de recycler ces matériaux permettra de rendre notre industrie plus compétitive," assure-t-il.

En relançant son industrie de l'énergie solaire, l'Union européenne entend répondre à un triple défi : la protection du climat, la sécurité énergétique et la création d'emplois.