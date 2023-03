Les PFAS contenus dans les produits ménagers PFAS pourraient réduire la fertilité des femmes de 40%

Une exposition plus élevée aux "polluants éternels" présents dans l'environnement et dans de nombreux produits du quotidien peut aider à expliquer pourquoi certaines femmes ont du mal à tomber enceinte, selon de nouvelles recherches.

L'étude a révélé que des niveaux plus élevés de substances perfluoroalkylées - connues sous le nom de PFAS - dans le sang des futures mères étaient associés à des chances jusqu'à 40 % inférieures de réussir une grossesse.

Les chercheurs de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai à New York, aux États-Unis, affirment que les femmes essayant d'avoir un enfant devraient donc éviter les produits connus pour contenir des PFAS, tels que les ustensiles de cuisine antiadhésifs, le pop-corn allant au micro-ondes ou les tissus anti-taches.

"Le PFAS réduit la fertilité chez les femmes, et l'exposition aux PFAS devrait être réduite chez les femmes qui planifient une grossesse afin de leur faciliter la conception", a déclaré l'auteur principal de l'étude, le DrNathan Cohen, à Euronews Next.

Lui et ses collègues ont examiné des échantillons de sang de 382 femmes âgées de 18 à 45 ans qui essayaient de tomber enceintes et étaient inscrites à une étude sur la préconception à Singapour. Les échantillons ont été prélevés entre 2015 et 2017, et les femmes ont été suivies pendant au moins un an.

Les chercheurs ont découvert qu'une exposition plus élevée à certains PFAS spécifiques était associée à une probabilité plus faible de grossesse et de naissance vivante - non seulement en examinant chaque PFAS individuellement, mais encore plus lorsqu'il est combiné.

Pour les femmes qui sont tombées enceintes, plus l'exposition à un mélange de PFAS était élevée, plus il fallait de temps pour obtenir un test de grossesse positif.

Que sont les PFAS ?

Les PFAS sont une classe de produits chimiques artificiels qui sont utilisés depuis des décennies dans un large éventail d'industries pour rendre les produits résistants à la chaleur, à l'eau, à la graisse et aux taches.

Ils ont également été trouvés récemment dans des endroits plus inattendus, tels que du papier toilette et des sous-vêtements d'époque.

En raison de leurs très fortes liaisons fluor-carbone, ces produits chimiques ne se décomposent pas facilement dans l'environnement et dans notre corps. Au lieu de cela, ils s'accumulent pendant des mois ou des années, et des traces d'entre eux ont été trouvées dans pratiquement tous les endroits sur Terre, y compris chez les ours polaires de l'Arctique.

Des recherches antérieures ont établi un lien entre le PFAS et une réponse plus faible à la vaccination et un risque accru de certains types de cancer, en particulier le cancer du rein et des testicules.

L'équipe de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai a noté que si d'autres études ont démontré que les PFAS altèrent le fonctionnement reproducteur chez les souris femelles, la leur est l'une des premières à montrer son impact chez l'homme.

Perturbation des hormones de reproduction

Les chercheurs soupçonnent que le PFAS affecte la fertilité féminine en faisant des ravages sur les hormones de reproduction. "Mais nous n'avions pas de données disponibles sur les niveaux d'hormones reproductives féminines, nous ne pouvons donc pas vraiment le confirmer avec les données dont nous disposions", a déclaré le Dr Nathan Cohen.

Une autre limite de l'étude était qu'elle ne portait que sur sept des PFAS les plus répandus - il en existent des milliers - et qu'elle ne disposait d'aucune donnée sur l'exposition des futurs pères à ces produits chimiques. Des recherches récentes ont montré que l'exposition des femmes aux PFAS au début de la grossesse pourrait entraîner chez leurs enfants un nombre et une qualité de matériel reproductif inférieurs plus tard.

"Les PFAS peuvent perturber nos hormones de reproduction et ont été associés à un début de puberté retardé et à des risques accrus d'endométriose et de syndrome des ovaires polykystiques dans quelques études précédentes", a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Dr. Damaskini Valvi, professeur adjoint de médecine environnementale et de santé publique à l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai dans une déclaration. "Ce que notre étude ajoute, c'est que les PFAS peuvent également diminuer la fertilité chez les femmes qui sont généralement en bonne santé et essaient de concevoir naturellement".

Le principal contributeur aux associations de mélanges de PFAS était l'acide perfluorodécanoïque (PFDA) - un produit de dégradation des revêtements anti-taches et anti-graisse sur les emballages alimentaires, les canapés et les tapis - qui était individuellement lié à une fertilité réduite.

Des associations avec l'infertilité ont également été observées pour l'exposition à l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), à l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et à l'acide perfluoroheptanoïque (PFHpA).

Les chercheurs, dont les découvertes ont été publiées dans Science of the Total Environment , demandent maintenant une réglementation plus stricte interdisant l'utilisation de produits chimiques toxiques, tels que les PFAS, dans les produits de tous les jours.

L'année dernière, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a découvert que les PFAS pouvaient causer des dommages à des niveaux "bien inférieurs à ce que l'on pensait auparavant" et que presque aucun niveau d'exposition n'était sans danger.

Les PFAS ne sont pas les seuls produits chimiques qui s'infiltrent dans notre eau et nos produits alimentaires, et soupçonnés d'altérer la fertilité. La recherche a également établi un lien entre les phtalates et les bisphénols, présents dans de nombreux emballages, pour réduire le nombre de spermatozoïdes.