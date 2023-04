La Nasa dévoile le nom des quatre astronautes qui s'envoleront vers la Lune

Par euronews avec agences

Après une longue attente, la NASA a enfin révélé ce lundi le nom des quatre astronautes de la mission Artemis II qui s'envoleront pour un voyage autour de la Lune fin 2024 pour une mission de dix jours.

Il s'agit de deux Américains, une Américaine et un Canadien. Pour la première fois, une femme et un homme de couleur feront parti de l'équipage. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune – sans y atterrir – depuis la dernière mission Apollo, en 1972.

Voici le profil des quatre astronautes.

Victor Glover

Ce sera le premier astronaute de couleur choisi par la Nasa. Victor Glover est un aviateur naval de 46 ans. Il est revenu sur Terre après son premier vol spatial en 2021 après avoir piloté le deuxième vol habité du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX. Autre fait d'arme : il a passé près de six mois à bord de la Station spatiale internationale. Le vétéran de quatre sorties dans l'espace a obtenu une maîtrise en ingénierie tout en travaillant comme pilote d'essai.

Christina Koch

A 44 ans, elle a déjà effectué six sorties dans l'espace. Elle détient le record du plus long vol spatial effectué par une femme, avec un total de 328 jours. Christina Koch est également ingénieure-électricienne et a participé au développement d'instruments scientifiques pour de nombreuses missions de la NASA. Elle a également passé un an au pôle Sud, un séjour ardu qui pourrait bien la préparer à l'intensité d'une mission sur la Lune.

Le parcours qui attend la mission Artemis II Nasa

Reid Wiseman

A 47 ans, c'est un aviateur naval et pilote d'essai chevronné et décoré qui a été sélectionné. Reid Wiseman était chef du bureau des astronautes jusqu'en novembre 2022.

Avant de démissionner de son poste de chef des astronautes, Reid Wiseman a été à l'origine de la décision d'élargir à sa personne le groupe des astronautes susceptibles de voler. Alors que la NASA avait initialement envisagé 18 astronautes pour former l'"équipe Artemis" et pouvoir effectuer des missions sur la Lune, l'astronaute a élargi le groupe de candidats à l'ensemble des 41 astronautes actifs de la NASA.

Jeremy Hansen

A 47 ans, il a été sélectionné pour devenir astronaute il y a près de 14 ans et attendait depuis sa première mission de vol. Le pilote de chasse est récemment devenu le premier Canadien à former une nouvelle classe d'astronautes de la NASA.

La mission Artemis II ouvrira la voie à Artemis III qui sera lancé en 2025 avec l'intention de se poser sur la Lune.

L'objectif ultime de la NASA est l'établissement d'une présence durable dans une base construite sur la surface lunaire qui servira de laboratoire d'essai pour une mission encore plus compliquée et lointaine : l'envoi d'un équipage sur Mars. Le coût de la mission est estimé à environ 100 milliards de dollars.