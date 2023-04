La capacité de reproduction des hommes a considérablement diminué au cours des dernières décennies. Une nouvelle analyse de milliers d'études a révélé les facteurs qui posent le plus grand risque pour la qualité du sperme.

Au niveau mondial, le nombre de spermatozoïdes a diminué de moitié au cours des 50 dernières années, et le rythme du déclin a plus que doublé depuis 2000, selon des recherches récentes sur la fertilité masculine.

Des chercheurs de l'université Semmelweis, en Hongrie, ont examiné les résultats de près de 27 000 études pour déterminer les principales causes de la détérioration des spermatozoïdes, et ont constaté que la pollution, le tabagisme, l'âge et certaines conditions de santé avaient les effets les plus importants.

Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Reproductive Biology and Endocrinology.

La fonctionnalité des spermatozoïdes est testée par "l'analyse de la fragmentation de l'ADN", qui est actuellement le seul test fondé sur des données probantes, a expliqué le Dr Zsolt Kopa, chef du centre d'andrologie du département d'urologie de l'université Semmelweis.

"Il examine leur contenu en ADN, c'est-à-dire la proportion de matériel génétique intact ou fragmenté dans les spermatozoïdes. Plus l'ADN est fragmenté, moins le spermatozoïde est capable de féconder ; il peut également augmenter le risque de fausse couche", a-t-il déclaré.

Ces recherches interviennent dans un contexte d'inquiétude croissante face à la chute spectaculaire de la capacité de reproduction masculine. Des recherches publiées à la fin de l'année dernière dans la revue Human Reproduction Update ont montré que le nombre de spermatozoïdes dans le monde a diminué de moitié au cours des cinq dernières décennies.

Le professeur Hagai Levine, l'un des chercheurs à l'origine de cette étude, l'a qualifiée de "canari dans une mine de charbon", ajoutant que "nous sommes confrontés à un grave problème qui, s'il n'est pas résolu, pourrait menacer la survie de l'humanité".

Âge, pollution, mode de vie

Les scientifiques de Semmelweis ont recherché dans trois bases de données internationales des études déjà publiées, ont trouvé 26 901 articles et en ont utilisé 190 pour leur méta-analyse. Tous ont été publiés entre 2003 et 2021, principalement en Europe, aux États-Unis et en Asie, mais aussi en Afrique et en Australie.

Les données de milliers d'hommes traités dans des cliniques de stérilité ont été comparées, et certains résultats ont même surpris les chercheurs.

"Sur la base de recherches antérieures, nous nous attendions à ce que la qualité des spermatozoïdes commence à se détériorer de manière significative après 40 ans, mais notre méta-analyse suggère que cet âge pourrait être beaucoup plus élevé", a déclaré le Dr Anett Szabó, étudiante en doctorat et premier auteur de la publication de Semmelweis.

"Mais, bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il vaut la peine d'attendre pour fonder une famille, car d'autres paramètres importants peuvent également se détériorer avec l'âge".

Les chercheurs ont constaté que les études démontraient que le tabagisme pouvait augmenter la fragmentation de l'ADN de 9,19 % en moyenne par rapport aux non-fumeurs.

L'alcool et le poids corporel n'ont pas joué un rôle cliniquement significatif dans la fragmentation du matériel génétique. Une tendance selon laquelle une plus grande quantité d'alcool et un poids corporel plus élevé entraînent une fragmentation plus importante a toutefois été détectée.

La pollution a eu un effet négatif évident sur la qualité du sperme. Deux des études examinées ont montré l'effet sur les spermatozoïdes dans une région d'Italie où la pollution environnementale est particulièrement élevée, tandis qu'une autre a montré des effets similaires sur des officiers de police dirigeant la circulation à un carrefour très fréquenté.

La méta-analyse a révélé que divers facteurs, tels que la pollution de l'air, l'exposition aux pesticides ou aux insecticides, augmentaient la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes de 9,68 % en moyenne.

Problèmes de santé sous-jacents

Certains problèmes de santé se sont également révélés être un facteur. La varicocèle, c'est-à-dire la dilatation des veines du cordon spermatique, augmente la fragmentation de 13,62 % en moyenne, tandis que la diminution de la tolérance au glucose l'affecte dans une mesure similaire.

Les tumeurs, quant à elles, peuvent entraîner une augmentation de 11,3 % de la fragmentation.

Les infections telles que la chlamydia et le papillomavirus ne semblent pas nuire à la qualité du sperme, mais les infections bactériennes ou autres maladies sexuellement transmissibles entraînent une légère augmentation de la fragmentation.

"Ces dernières années, il y a eu une demande croissante pour mesurer la fertilité des hommes avec des paramètres fonctionnels et objectifs, en plus des caractéristiques quantitatives et qualitatives classiques", a déclaré M. Kopa.

"La fragmentation de l'ADN peut être d'une importance capitale, et le test a été officiellement inclus dans les lignes directrices internationales en 2021. Cependant, il n'existe toujours pas de normes officielles sur les valeurs de l'infertilité et de la fertilité", a-t-il ajouté.

"Dans la pratique clinique, nous n'utilisons que des valeurs consensuelles. En général, une fragmentation inférieure à 25 % peut être considérée comme optimale ; au-delà, les chances de conception spontanée diminuent. Au-delà de 50 %, le taux de réussite de la FIV est également plus faible".

Les experts ajoutent que le fait d'arrêter de fumer, de faire suffisamment d'exercice ou de manger plus sainement pouvait constituer un bon point de départ pour les personnes qui envisagent d'essayer d'avoir un enfant.