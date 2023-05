SpaceX fait enfin décoller sa fusée géante Falcon 9 Heavy et déploie trois nouveaux satellites

Par euronews avec Agences

Après trois tentatives, SpaceX a lancé dimanche sa fusée Falcon 9 Heavy depuis Cap Canaveral. Trois satellites de télécommunications ont été mis en orbite.

La troisième tentative aura été la bonne. SpaceX réussit finalement à lancer sa fusée géante Falcon Heavy depuis Cap Canaveral en Floride.

Le vol a placé en orbite géostationnaire trois satellites dont celui de télécommunications ViaSat-3 Americas. C'est le plus gros satellite existant à l'heure actuelle avec un poids de 5 tonnes et demi et la taille d'un autobus.

ViaSat-3 Americas, construit par Boeing, vise à permettre l'accès à l'internet dans les zones rurales du continent américain, ainsi qu'aux passagers des avions et des bateaux en Amérique du Nord et du Sud.

La fenêtre de lancement de 57 minutes pour le lancement de dimanche depuis l'aire 39a du Centre spatial Kennedy s'est ouverte à 19:29 heure locale (23:29 GMT) et le décollage a eu lieu exactement une heure plus tard.

Après moins de cinq minutes de vol, les deux boosters encadrant la fusée principale se sont séparés comme prévu, puis le premier étage récupérable s'est détaché.

Les trois satellites transportés par Falcon 9 Heavy atteindront l'orbite géostationnaire, soit environ 35 000 kilomètres au-dessus de l'équateur, entre 4 h 30 et 5 heures après le décollage.

Vendredi dernier, 59 secondes avant le décollage, SpaceX avait décidé d'annuler le lancement de sa super fusée pour des raisons non divulguées.

Auparavant, les lancements avaient été annulés mercredi et jeudi en raison des mauvaises conditions météorologiques dans la région.

La société californienne prévoit de lancer ultérieurement deux autres satellites de la même classe pour couvrir d'autres régions du globe. Le second est actuellement soumis à des tests environnementaux dans l'usine Boeing d'El Segundo (Californie) et sera utilisé pour les communications en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le troisième satellite ViaSat-3 est en phase finale d'intégration et de test de la charge utile dans les installations de Viasat à Tempe (Arizona) et se concentrera sur la région Asie-Pacifique, complétant ainsi la couverture mondiale des services de Viasat.

Un autre satellite lancé dimanche par Falcon 9 Heavy est Arcturus d'Astranis, qui pèse un peu plus de 300 kg et fournira une connectivité à haut débit dans et autour de la région de l'Alaska, et le troisième est GS-1, un CubeSat qui sera exploité par Gravity Space, une société basée à Washington.