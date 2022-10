Quatre astronautes de retour sur terre à bord d'une capsule SpaceX

Quatre astronautes sont revenus sur Terre à bord d'une capsule SpaceX ce vendredi, mettant fin à leur mission de près de six mois dans la station spatiale internationale par un amerrissage dans l'Atlantique au large de la Floride.

Le temps humide et venteux en Floride a retardé leur retour sur Terre. SpaceX et la NASA ont finalement donné le feu vert vendredi, et les astronautes ont pu quitté la Station spatiale internationale, leur résidence depuis avril.

La capsule s'est parachutée dans l'océan, au large de Jacksonville, en Floride, environ cinq heures après avoir quitté l'ISS. Elle transportait les astronautes américains de la NASA Kjell Lindgren, Bob Hines et Jessica Watkins, la première femme noire à effectuer un vol spatial de longue durée, ainsi que l'Italienne Samantha Cristoforetti de l'Agence spatiale européenne. SpaceX a livré leurs remplaçants la semaine dernière.

Avant de quitter la station, les astronautes ont déclaré qu'ils avaient hâte de boire une boisson fraîche, de manger une pizza et de la glace, de prendre une douche, de profiter de la nature et, bien sûr, de retrouver leur famille. La NASA a prévu de les ramener à Houston une fois qu'ils auront quitté le vaisseau de récupération de SpaceX et retrouvé la terre ferme.

"Les premiers câlins que nous recevrons à notre retour seront vraiment magnifiques", a déclaré Hines aux journalistes en début de semaine.

Il reste à bord de la station spatiale trois Américains, trois Russes et un Japonais.