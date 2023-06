Tout savoir sur les effets secondaires de la pilule contraceptive

Des sautes d'humeur aux AVC, les effets secondaires de la pilule peuvent être graves. Mais selon les scientifiques, les avantages l'emportent sur les risques.

La pilule est encore largement considérée comme une invention qui a changé la vie des femmes en leur donnant une méthode pratique et fiable pour prévenir les grossesses non désirées ; elle a même été prescrite pour des problèmes médicaux tels que l'endométriose.

"La pilule, comme médicament, est l'une des meilleures choses qui soient arrivées dans le monde de la contraception pour des millions et des millions de personnes et elle reste une forme de contraception extrêmement courante. Mais elle ne convient pas à tout le monde", a déclaré à Euronews Next le Dr Alyssa Dweck, gynécologue à New York.

Car cette méthode contraceptive a aussi de nombreux inconvénients : sautes d'humeur, seins douloureux, maux de tête, baisse de la libido... Ces dernières années, de nombreuses femmes se sont plaintes des effets secondaires de la contraception hormonale et ont même abandonné la pilule, à la suite d'études rapportant de graves complications.

Cette "peur de la pilule" a provoqué une forte baisse du nombre de femmes prenant la pilule au cours des années, bien qu'elle reste la méthode la plus utilisée en France, selon l'Institut français d'études démographiques.

Quels sont les principaux effets secondaires de la pilule ?

Les effets secondaires courants de la pilule sont des saignements irréguliers, des nausées, une sensibilité des seins et, éventuellement, un changement de poids dans un sens ou dans l'autre, a déclaré le Dr Dweck.

Dans de rares cas, les femmes peuvent souffrir de complications beaucoup plus graves telles que des caillots sanguins, qui peuvent se déplacer vers les poumons et provoquer une embolie pulmonaire, ou atteindre le cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC).

Des études ont également associé la pilule contraceptive à un risque accru de certains cancers, notamment du sein, du col de l'utérus et du foie.

Une étude récente publiée dans PLOS Medicine a révélé que les femmes qui prennent une contraception hormonale ont un risque accru de 20 à 30 % de développer un cancer du sein.

"Cependant, comme le risque sous-jacent de cancer du sein est faible pour les femmes de 20 à 30 ans, le nombre excédentaire de cancers du sein associés à l'utilisation de contraceptifs à un âge plus jeune est également assez faible", estime Kirstin Pirie, l'une des autrices de l'étude qui travaille à l'unité d'épidémiologie du cancer d'Oxford Population Health.

Bien que ces résultats puissent sembler inquiétants, Kirstin Pirie souligne que le risque n'est présent que pendant la prise de la pilule et qu'il commence à diminuer de manière substantielle lorsqu'on l'arrête.

La pilule peut même être bénéfique dans certains cas, rappelle la gynécologue Alyssa Dweck :

"Il est bien connu que la pilule contraceptive aide à prévenir le risque de cancer de l'ovaire et de l'utérus. Ces effets ne sont pas très médiatisés, mais ils sont très importants pour les personnes qui s'inquiètent de ces maladies, peut-être en raison d'antécédents familiaux", explique-t-elle.

La pilule contraceptive peut donc être extrêmement bénéfique pour la bonne personne, mais elle peut aussi avoir des effets secondaires pour d'autres Dr Alyssa Dweck gynécologue

"La pilule contraceptive peut donc être extrêmement bénéfique pour la bonne personne, mais elle peut aussi avoir des effets secondaires pour d'autres", a-t-elle ajouté, soulignant que les personnes devraient tenir compte de leurs antécédents médicaux avant de prendre la pilule.

Toutefois, certains experts, comme Mme Pirie, appellent à davantage de recherche sur les effets secondaires de la micropilule.

"Les risques liés à l'utilisation des contraceptifs oraux combinés sont bien connus, car ces contraceptifs sont utilisés depuis de nombreuses décennies par un grand nombre de femmes dans le monde entier. Toutefois, au cours des dernières décennies, l'utilisation de contraceptifs progestatifs a considérablement augmenté au Royaume-Uni, et il est donc important de continuer à évaluer les risques à court et à long terme associés à leur utilisation", a-t-elle déclaré.

Quelles sont les autres options ?

Il existe des alternatives à la pilule contraceptive pour prévenir les grossesses non désirées : les applications permettant de suivre les cycles et de prédire l'ovulation, les préservatifs féminins ou masculins - qui présentent l'avantage supplémentaire de prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST) - et les dispositifs intra-utérins (DIU) non hormonaux, pour les personnes qui envisagent d'abandonner la pilule hormonale.

Il y a aussi de l'espoir sur un autre front : la contraception masculine. Alors que les femmes ont assumé pendant des décennies la plus grande partie de la responsabilité du contrôle des naissances, des études récentes ont suggéré que les hommes pourraient bientôt être en mesure de partager ce fardeau plus équitablement.

Abandonner la pilule

De nombreuses femmes n'attendent pas la révolution de la contraception masculine et tournent déjà le dos à la contraception hormonale.

Il y a un an, Sofia (dont le nom a été modifié à sa demande) s'est vu prescrire la pilule contraceptive à la suite d'un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une maladie qui provoque généralement des règles irrégulières, de l'acné, une pilosité excessive et l'infertilité.

"Malheureusement, lorsque vous allez voir un médecin et que vous souffrez du SOPK, la seule chose qu'il vous dit est de perdre du poids et de prendre la pilule hormonale si vous voulez avoir des règles régulières, et ensuite, lorsque vous essayez de concevoir, vous pouvez revenir et discuter des traitements de fertilité", a-t-elle déclaré à Euronews Next.

Lorsqu'elle s'est renseignée sur les effets secondaires potentiels, son médecin les a balayés du revers de la main et a insisté sur le fait que la pilule contribuerait à réduire le risque de cancer de l'utérus, qui est accru par le SOPK.

Pas totalement convaincue, mais ne disposant pas d'autres solutions, elle a commencé à prendre la pilule - jusqu'à ce que les effets secondaires deviennent trop difficiles à supporter.

"Les sautes d'humeur sont l'un des aspects qui m'ont le plus effrayée. J'ai vraiment eu du mal à les supporter parce que je pouvais passer par différents états émotionnels, et un jour, sans crier gare, j'étais triste, puis heureuse, puis je pleurais", a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, sur les médias sociaux, elle rencontrait des femmes qui disaient avoir réussi à équilibrer leur SOPK naturellement, sans contraception hormonale.

Après seulement cinq mois sous pilule et lassée des effets secondaires, elle a décidé d'essayer de modifier son régime alimentaire et son mode de vie pour contrôler son état de santé.

"Pour moi, la décision d'abandonner la pilule était d'ordre médical", explique-t-elle. "Je voulais retrouver ma santé et je voulais suivre la voie traditionnelle et naturelle pour essayer de résoudre le problème".

Bien que son parcours pour équilibrer ses hormones naturellement ait été semé d'embûches, elle a obtenu des résultats positifs et a déclaré avoir retrouvé un cycle menstruel assez régulier et une humeur générale bien meilleure.

Toutefois, les experts mettent en garde contre les dangers de prendre des décisions médicales importantes en suivant les tendances en ligne sans consulter un professionnel de la santé.

"L'avantage des médias sociaux, c'est qu'ils nous sensibilisent à des sujets de conversation que nous devons tous aborder, que ce soit avec nos amis, notre famille, nos médecins ou nos partenaires", explique Mme Dweck.

"L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations, d'informations erronées ou d'informations qui peuvent concerner une personne et pas tout le monde. Il faut donc en tenir compte", a-t-elle ajouté.