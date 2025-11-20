Les autorités sanitaires se préparent à une saison grippale rude en Europe, alors qu’une nouvelle souche virale se propage « de manière inhabituellement précoce » dans l’ensemble du bloc européen.

Les autorités détectent des cas de grippe trois à quatre semaines plus tôt que les deux dernières années, selon un nouveau rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui couvre l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Une nouvelle souche de grippe A, connue sous le nom de sous-clade H3N2 K, alimente la propagation du virus, a indiqué l’agence. C’est le même variant qui apparaît dans des pays comme le Royaume-Uni, où l’on observe aussi des signes d’une saison grippale plus précoce et plus sévère.

S’il n’est pas encore clair à quel point la saison grippale à venir sera sévère en Europe continentale, l’ECDC avertit qu’elle pourrait être plus mauvaise que les années passées si les infections sont plus nombreuses qu’à l’accoutumée et si la couverture vaccinale reste faible.

« Nous observons une hausse des détections de grippe bien plus tôt que d’habitude cette année, ce qui signifie que le temps est un facteur critique », a déclaré Edoardo Colzani, expert des virus respiratoires à l’ECDC, dans un communiqué.

« Se faire vacciner dès maintenant est l’un des moyens les plus efficaces de vous protéger, vous et votre entourage, contre les maladies graves cet hiver », a-t-il ajouté.

L’ECDC recommande la vaccination « sans délai » pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes atteintes de pathologies chroniques ou immunodéprimées, les professionnels de santé, ainsi que celles vivant en établissement de soins de longue durée ou dans d’autres structures collectives.

Les vaccins contre la grippe sont actualisés chaque année pour tenter de suivre un virus qui évolue constamment. Une souche H3N2 a été incluse dans le vaccin de cette année car elle figurait parmi les principaux virus en circulation dans l’hémisphère Nord la saison dernière.

Cependant, le sous-clade K diffère suffisamment de cette souche pour qu’on ne sache pas encore dans quelle mesure le vaccin sera efficace contre ce sous-clade.

Pour autant, les autorités sanitaires affirment que la vaccination demeure un moyen essentiel de limiter les maladies, de protéger les populations vulnérables et d’alléger la pression sur les hôpitaux durant l’hiver.

« Si vous êtes éligible à la vaccination, n’attendez pas », a déclaré Colzani.

L’ECDC a également indiqué que les cabinets médicaux et les établissements de soins de longue durée devraient prendre des mesures supplémentaires de prévention et de contrôle des infections, par exemple en demandant au personnel et aux visiteurs de porter un masque lorsque le virus circule à des niveaux plus élevés.