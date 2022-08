no comment

Nouveaux affrontements dans la ville bolivienne de La Paz entre des cultivateurs de coca et la police anti-émeute. Les centaines de manifestants demandaient la fermeture d'un marché parallèle géré par un syndicat supposé pro-gouvernemental. Ils ont tenté d'utiliser de la dynamite contre la police anti-émeute, mais un cultivateur a été gravement blessé dans l'explosion.

En Bolivie, la constitution classe la coca comme une "feuille sacrée" en raison du patrimoine culturel andin et des utilisations traditionnelles, telles que la mastication et la médecine naturelle, qui sont largement pratiquées dans le pays. Cependant, une grande partie de la production de ces feuilles est détournée vers la cocaïne, dont la Bolivie est le troisième producteur mondial, après la Colombie et le Pérou.