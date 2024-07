Le passeport le plus avantageux du monde en 2024 est attribué à Singapour, mais quatre pays européens le suivent de près.

Par Euronews Travel

De taille réduite, ces passeports permettent à leurs titulaires d'accéder à la quasi-totalité du monde sans avoir besoin d'un visa.

PUBLICITÉ

Singapour a été reconduit au rang de pays possédant le passeport le plus puissant du monde en 2024.

195 pays sans visa

Ses ressortissants peuvent désormais se rendre dans un nombre record de 195 pays sans visa, ce qui fait d'eux les voyageurs les plus privilégiés du monde, selon le dernier Henley Passport Index.

La ville-État devance un groupe de pays qui se partageaient la première place au début de l'année ; la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Espagne sont passés à la deuxième place, chacun ayant accès à 192 pays sans visa.

"Au cours des deux dernières décennies, la tendance générale a été à une plus grande liberté de voyage, le nombre moyen mondial de destinations auxquelles les voyageurs peuvent accéder sans visa ayant presque doublé, passant de 58 en 2006 à 111 en 2024", commente le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, qui est à l'origine du concept de l'indice du passeport.

"Toutefois, l'écart de mobilité mondiale entre les pays situés en haut et en bas de l'indice est aujourd'hui plus important qu'il ne l'a jamais été, Singapour, qui occupe le premier rang, pouvant accéder sans visa à 169 destinations de plus que l'Afghanistan, ce qui constitue un record".

Un indice pour classer les passeports

L'indice Henley Passport Index a été publié mardi et présente les plus grands progrès réalisés dans le domaine des passeports.

Tout d'abord, un mot sur la méthodologie. Le cabinet de conseil en matière de citoyenneté mondiale et de résidence Henley & Partners utilise les données de l'Association internationale du transport aérien (IATA) pour classer les 199 passeports du monde. L'indice existe depuis 19 ans et est mis à jour tous les trimestres.

Les pays marquent un point pour chaque destination qu'ils peuvent visiter sans visa. Cela s'applique si les citoyens peuvent obtenir un visa à l'arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique (AVE) lorsqu'ils entrent dans la destination.

Aucun point n'est attribué aux destinations pour lesquelles un visa est requis ou pour lesquelles le titulaire du passeport doit obtenir un visa électronique approuvé par le gouvernement avant le départ.

Les passeports les plus avantageux en 2024

Singapour a remporté le titre en 2024, permettant à ses citoyens d'accéder sans visa à 195 destinations sur 227 dans le monde.

Les pays européens, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, occupent la deuxième place, aux côtés du Japon, ancien détenteur du titre.

La troisième place est occupée par une cohorte "sans précédent" de sept pays, chacun ayant accès à 191 destinations sans visa préalable : L'Autriche, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Suède.

Le Royaume-Uni s'accroche à la quatrième place avec la Belgique, le Danemak, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse, bien que son score de destinations sans visa soit tombé à 190.

La Grande-Bretagne et les États-Unis ont reculé dans le classement depuis qu'ils ont partagé la première place il y a dix ans, ces derniers occupant désormais la huitième place.

Les Émirats arabes unis entrent pour la première fois dans le top 10, après avoir ajouté 152 destinations depuis le début de l'indice en 2006 pour atteindre leur score actuel de 185 en matière d'exemption de visa.

PUBLICITÉ

Le Dr Juerg Steffen, PDG de Henley & Partners, attribue l'ascension du pays aux "efforts délibérés et concertés du gouvernement émirati pour positionner les Émirats arabes unis comme une plaque tournante mondiale pour les affaires, le tourisme et l'investissement".

Les passeports les moins avantageux

L'Afghanistan reste en queue de peloton, ayant perdu l'accès à une nouvelle destination au cours des six derniers mois. Les citoyens de ce pays dirigé par les talibans n'ont plus accès à 26 pays sans visa, ce qui représente le score le plus bas jamais enregistré dans l'indice de Henley.

Le plus grand perdant de la dernière décennie est le Venezuela, qui a perdu 17 places, passant de la 25e à la 42e place du classement.

Selon Henley, ce pays d'Amérique du Sud est en proie à une crise économique et politique due à l'effondrement du prix du pétrole et à la corruption chronique du gouvernement. Les Vénézuéliens espèrent que les élections présidentielles du 28 juillet changeront la donne.

PUBLICITÉ

Le Yémen, le Nigeria, la Syrie et le Bangladesh ont également chuté dans le classement ces derniers temps.

En revanche, la Chine et l'Ukraine font partie des dix pays qui ont le plus progressé dans le classement au cours de la dernière décennie.