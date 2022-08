no comment

Une mangue géante à l'arrière d'un 4x4. Le festival de la mangue est organisé dans le gouvernorat d'Ismaïlia, au nord-est de l'Égypte. Il est le premier du genre dans la région.

Un tiers de la production égyptienne de mangues provient de la région et elle est connue pour produire les meilleures variétés, grâce à la qualité de son sol et aux conditions climatiques. Le festival a débuté le 19 août et a duré deux jours.