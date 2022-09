no comment

En Inde, les rues de Bengaluru, la "Silicon Valley Indienne", sont sous les eaux pour la deuxième journée ce mardi, alors que de nouvelles pluies sont tombées au cours d'une saison de mousson inhabituellement forte.

La ville, où sont implantées de nombreuses entreprises mondiales ainsi que des start-ups locales, a enregistré des précipitations de 162 % plus importantes que la moyenne depuis le début de la saison des pluies.

Dans le pays voisin, au Pakistan, les eaux de crue ont frappé la ville de Johi, dans la province de Sindh, emportant son village situé à la périphérie.

Des pluies de mousson record ont provoqué des inondations dévastatrices à travers le Pakistan, tuant plus de 1 200 personnes et recouvrant d'eau près d'un tiers du pays. Au total, plus de 33 millions de personnes ont été affectées.