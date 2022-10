Pas facile de circuler dans les rues de Madrid ce dimanche 23 octobre. Et pour cause, c’était le jour de la Fête de la transhumance. Un événement traditionnel qui voit chaque année entre 1 000 et 2 000 moutons et chèvres envahir les rues principales de la capitale de l’Espagne.

Populaire et touristique, cette fête est également l’occasion pour les bergers de rappeler leur rôle capital dans la vie du pays. Les bergers sont à l’opposé de l’agriculture intensive. Avec le pastoralisme, la nature est préservée, le vivant respecté. La démonstration madrilène est une manière pour les bergers espagnols de défendre les anciens droits de pâturage de plus en plus menacés par l’étalement urbain.