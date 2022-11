no comment

Depuis plus de 20 ans, le Grand Prix d'Horlogerie de Genève récompense les plus éminents acteurs de l’art horloger et met en lumière les innovations du secteur lors d’une compétition dont la 22ème édition aura lieu le jeudi 10 novembre 2022.

Parmi les nouveautés cette année, un Prix de la Chronométrie, ainsi qu'une catégorie “Horloge Mécanique”. Les démarches durables pourront être saluées dans le cadre du Prix de l'innovation.