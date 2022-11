Alors que 80% des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront produites en Chine, une entreprise française se lance le défi du "made in France".

LES mascottes vont être confectionnées à La-Guerche-de-Bretagne. 200.000 peluches "premium" de meilleure qualité, mais aussi plus chères que celles fabriquées en Chine. 34,90€ contre 49,90€ pour la version made in France.