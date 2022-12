no comment

Le plus grand volcan actif du monde, le Mauna Loa, est entrée en éruption dimanche dernier à Hawaï. Pour de nombreux Hawaïens, les coulées de lave sont l'occasion de l'honorer et se recueillir.

"Une éruption volcanique est une manifestation physique de tant de forces naturelles et spirituelles pour les Hawaïens", a déclaré Ilihia Gionson, porte-parole de l'autorité touristique d'Hawaï, qui est amérindienne et vit sur la Grande île. "Les personnes qui ne sont pas familières avec cela doivent comprendre que c'est une chose très personnelle et très significative".