No Comment : La Semaine Sainte en Espagne

Neufs villages de "la Route du tambour et de la grosse caisse" ponctuent les festivités de la Semaine Sainte. Calanda, dans la province de Teruel, fait partie de ceux-là.

A Calanda, la « rompida » a lieu à midi le vendredi Saint. Des milliers de tambours et de grosses caisses se rassemblent sur la place. Ils commencent à jouer à l’unisson, remplissant l’endroit d’un vacarme assourdissant. Peu après se déroule le défilé le plus impressionnant de ces fêtes : Il s’agit de la procession de « El pregón » ; les roulements de tambours et de grosses caisses ne cessent que lorsque le crieur public proclame la mort du Christ. Le son de ces instruments disparaît alors jusqu’à l’année prochaine après la procession du Santo Entierro, qui a lieu le samedi après-midi.