Street-art à Bagdad : un quartier de la capitale irakienne espère attirer des touristes amateurs d'a

Des artistes de rue donnent un coup de jeune au quartier al Kadhimiya de la capitale irakienne.

Ils peignent des peintures murales colorées sur les murs de la banlieue et transforment ce quartier historique de la capitale.

Les créateurs sont un groupe de bénévoles appelé l'Effet Papillon.

L'artiste Ali Khalifa explique qu'il souhaite faire de ce quartier une destination touristique.

"Malheureusement, ces zones étaient à l'origine négligées, mais après cette transformation, elles sont devenues une destination pour les touristes irakiens et étrangers. Notre message est de faire de Bagdad un lieu touristique pour ce type d'art, l'art de la rue, qui, comme vous pouvez le voir, a été accepté par les habitants et leur plaît, car c'est un art nouveau. Nous poursuivons ces peintures de sensibilisation en même temps que les peintures folkloriques et esthétiques".

Les artistes s'autofinancent pour la plupart, mais certains propriétaires de magasins les aident à couvrir leurs frais lorsqu'ils commandent des peintures près de leurs locaux pour attirer les clients.