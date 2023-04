Irak : la communauté yazidie célèbre son Nouvel An

Dans le nord de l'Irak, les membres la communauté Yazidie se sont retrouvés au temple de Lalesh pour célébrer leur Nouvel An. Mais nombreux sont ceux et celles qui n'oublient pas "le chagrin qui refuse de s'effacer".

En effet, près de six ans après la mise en déroute du groupe Etat islamique (EI), la communauté yazidie reste hantée par les exactions jihadistes, la mémoire des disparus et la douleur de l'exil au moment où cette minorité kurdophone n'a pas encore retrouvé son foyer historique du Sinjar, dévasté par les combats dans le nord de l'Irak.

Sur les hauteurs de Chikhan, dans la cour du temple de Lalesh, 365 lampes à huile - une pour chaque jour de l'année - s'allument avec le coucher du soleil à la veille du Nouvel An yazidi, qui commémore la création de l'univers par les anges et célèbre la nature et la fertilité.