États-Unis : le Nevada confronté à l'invasion de grillons mormons

Ces derniers jours, des millions de grillons mormons ont débuté leur migration à l’ouest des États-Unis, notamment dans État du Nevada. Cette espèce est dépourvue d'ailes, et est donc contrainte de se déplacer en marchant. Sur les routes, des dizaines de milliers de grillons se font écraser et rendent les chaussées glissantes et impraticables. Tous les huit ans environ, les agriculteurs de l'ouest des États-Unis sont confrontés à ce fléau : des essaims d'insectes voraces qui peuvent décimer les récoltes.