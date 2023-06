Une compagnie de théâtre française illumine le Tibre à Rome

no comment

Paraphrasant le célèbre conte des frères Grimm, "Le joueur de flûte de Hamelin", un joueur de flûte et trois bergers de la compagnie de théâtre française ''Ilotopie'' conduisent une centaine de formes flottantes équipées d'un éclairage intégré et d'un contrepoids sous-marin pour assurer la flottabilité. Pendant une quarantaine de minutes, ces figures transparentes, dirigées par un musicien enchanteur, tourbillonnent sous les yeux des Romains et des touristes, transformant ainsi le fleuve en une véritable scène lumineuse.