Pélerinage de la Mecque : des milliers de pèlerins sur le mont Arafat

Des centaines de milliers de pèlerins musulmans se sont pressés mardi sur le mont Arafat, en Arabie saoudite, point culminant du pèlerinage du hajj qui pourrait battre des records et qui se déroule sous une chaleur estivale intense.

À l'aube, des groupes de fidèles ont récité des versets du Coran sur le mont rocheux, où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon.

Ce rituel est le point culminant du pèlerinage annuel, l'un des cinq piliers de l'islam, qui, selon les autorités, pourrait être le plus important jamais enregistré après trois années de restrictions imposées par la Covid.

Plus de 2,5 millions de pèlerins étaient attendus pour le hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde et une source de légitimité pour les dirigeants royaux de ce pays riche en pétrole.

Les températures ont atteint 46 degrés Celsius lundi, alors que les fidèles en robe, protégés par des parapluies, se rendaient de La Mecque à Mina, où ils dormaient dans une gigantesque cité de tentes avant les rites au mont Arafat.