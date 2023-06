No comment : Bilbao se prépare au grand départ du Tour de France

no comment

Le départ de la course cycliste du Tour de France sera donné ce samedi 1er juillet depuis Bilbao, en Espagne. Des drapeaux du Tour de France sont suspendus aux arbres, des maillots jaunes géants recouvrent les bâtiments et des pois rouges sont visibles dans toute la ville. C'est la 25e fois que le Tour s'élance hors de France, et le Pays basque espagnol s'avère être un choix particulièrement populaire.