Crue d'un lac glaciaire dans l'Himalaya : au moins 41 morts

Au moins 40 personnes ont péri dans une vallée himalayenne du Nord-Est de l'Inde et des milliers d'autres sont sans abri après des crues subites. A l’origine de ce drame, le débordement mercredi d'un lac glaciaire.

Les autorités locales ont annoncé que les missions d'évacuation et de recherches étaient toujours en cours, 40 corps ont donc jusqu'ici étaient retrouvés. Le Premier Ministre indien Narendra Modi a promis "tout le soutien possible "aux populations affectées.

La zone touchée, une région montagneuse et isolée de l’Himalaya, se trouve près de la frontière avec le Népal et la Chine. Le lac Lhonak, qui a débordé, a entraîné d’importantes destructions dans une vallée en aval. Il est situé au pied d’un glacier proche du Kangchenjunga, le troisième plus haut sommet du monde.

Les inondations provoquées par les débordements de lacs glaciaires, sont plus fréquentes à mesure que les températures mondiales augmentent et que la fonte des glaces s’accentue.