Les risques d'une éruption volcanique en baisse à Grindavik

Les autorités islandaises ont abaissé jeudi le niveau d'urgence dans une région du pays à la suite d'inquiétudes concernant une éruption volcanique potentielle.

Les habitants de la ville de Grindavik, dans le sud-ouest de l'Islande, ont été évacués de leur domicile au début du mois, après que les autorités de protection civile ont déclaré l'état d'urgence dans la région en raison des inquiétudes croissantes suscitées par une éruption potentielle.

L'évacuation a eu lieu après que la région a été secouée par des centaines de petits tremblements de terre chaque jour pendant plus de deux semaines, alors que les scientifiques surveillaient une accumulation de magma à quelque cinq kilomètres sous terre.

Le chef de la police de la région et la défense civile ont décidé d'abaisser le niveau de menace jeudi, après que les dernières données de l'Office météorologique islandais ont indiqué que la probabilité d'une éruption soudaine diminuait chaque jour dans la zone urbaine de Grindavík.

Malgré l'abaissement du niveau de menace, les mesures d'accès à la ville restent inchangées.

Le public n'est pas autorisé à entrer, tandis que les habitants de Grindavik doivent s'inscrire la veille pour avoir accès à la ville, dont le temps de séjour est limité.

La ville de 3 800 habitants, haut lieu de pêche, se trouve sur la péninsule de Reykjanes, à environ 50 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Reykjavik.

Dans le même temps, le Met Office islandais a déclaré que l'activité près de Svartsengi, causée par l'afflux de magma, se poursuivait "à un rythme similaire".

Il a déclaré que la probabilité d'une éruption volcanique persistait et que le lieu le plus probable se situait entre Hagafell et Sýlingarfell, à quelques kilomètres au nord de Grindavik.