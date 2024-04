Vidéo. Watches and Wonders 2024 : une semaine de festivités sous le signe de l’horlogerie à Genève

Des pièces d’horlogerie, dont certaines figurent parmi les plus belles au monde, sont exposées cette semaine au salon Watches and Wonders, qui a ouvert ses portes ce mardi au Palexpo de Genève. Cinquante-quatre maisons, des plus célèbres aux plus confidentielles, participent cette année au plus grand rendez-vous international consacré à l’horlogerie.

Des pièces d’horlogerie, dont certaines figurent parmi les plus belles au monde, sont exposées cette semaine au salon Watches and Wonders, qui a ouvert ses portes ce mardi au Palexpo de Genève. Cinquante-quatre maisons, des plus célèbres aux plus confidentielles, participent cette année au plus grand rendez-vous international consacré à l’horlogerie. Pour cette édition 2024, le salon ouvrira au grand public pendant trois jours, tandis qu'un village horloger, des expositions, ateliers et visites guidées vont animer le centre-ville de Genève.