Vidéo. NoComment : yoga avec des chiots ? C'est dépassé - place à yoga avec des porcelets !

Il était une fois trois petits cochons... En fait, il peut y avoir beaucoup plus, et ils n'ont que faire du grand méchant loup, ils sont zen.

Wilbur, Charlotte et Bluey sont les dernières attractions de la tendance croissante du yoga avec des animaux.

Ils étaient tout à fait à l'aise dans un cours de vinyasa flow, s'élançant et se promenant alternativement parmi les fans de yoga et un professeur de yoga solitaire, et utilisant leur doux museau rose pour creuser l'arrière-cour pendant que leurs compagnons humains entreprenaient un mélange de poses difficiles et faciles.

Stacey Delbridge a fait une heure et 45 minutes de route depuis son domicile de Hampton Falls, dans le New Hampshire, jusqu'à la ville de Spencer, au centre du Massachusetts, pour y participer.

La séance de 50 minutes avec trois porcelets, deux lapins et une chèvre était sa première expérience de yoga.

"La meilleure chose à propos du yoga des porcelets était, bien sûr, les porcelets et à quel point ils sont mignons", dit-elle.

Ils offrent également un moyen facile d'éviter les poses de yoga plus difficiles, ajoute-t-elle.

"Ils étaient drôles, vous savez. Juste au moment où vous arriviez à un point où vous aviez besoin d'une pause, vous aviez un visiteur formidable qui venait vous voir, et vous pouviez arrêter sans avoir l'air d'un lâcheur. Ils sont adorables. Ils sont adorables".

Les porcelets semblaient vouloir brûler leur surplus d'énergie pendant le cours de yoga, se lançant dans des courses énergiques parmi les participants, alors même que les deux lapins et Munchie, la chèvre, cherchaient lentement et méthodiquement des pousses savoureuses dans l'arrière-cour où se déroulait le cours.

Les cours de yoga pour porcelets sont si populaires qu'ils affichent généralement complet dans les 24 heures qui suivent leur lancement, selon Ashley Bousquet, propriétaire de Beyond Yoga & Wellness.