Vidéo. Chadwick Boseman reçoit à titre posthume une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Chadwick Boseman a reçu une étoile posthume sur le Hollywood Walk of Fame, cinq ans après son décès d’un cancer du côlon.
Sa veuve, Simone Ledward-Boseman, a assisté à la cérémonie aux côtés de Viola Davis et du réalisateur Ryan Coogler, lorsque la 2 828e étoile a été dévoilée.
Boseman, connu pour ses rôles emblématiques de Jackie Robinson, James Brown et T’Challa chez Marvel, a été salué pour son impact et son héritage.
Davis l’a décrit comme un « puissant élixir » dont l’esprit continue d’inspirer ceux avec lesquels il a travaillé.