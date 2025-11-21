Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
De gauche à droite : Letitia Wright, Taylor Simone-Boseman et Michael B. Jordan posent lors d’une cérémonie posthume au Hollywood Walk of Fame pour l’acteur Chadwick Boseman
No Comment

Vidéo. Chadwick Boseman reçoit à titre posthume une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Mis à jour:

Cinq ans après sa mort, Chadwick Boseman se voit attribuer, à titre posthume, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, un hommage salué par sa famille, ses partenaires de jeu et des créateurs.

Chadwick Boseman a reçu une étoile posthume sur le Hollywood Walk of Fame, cinq ans après son décès d’un cancer du côlon.

Sa veuve, Simone Ledward-Boseman, a assisté à la cérémonie aux côtés de Viola Davis et du réalisateur Ryan Coogler, lorsque la 2 828e étoile a été dévoilée.

Boseman, connu pour ses rôles emblématiques de Jackie Robinson, James Brown et T’Challa chez Marvel, a été salué pour son impact et son héritage.

Davis l’a décrit comme un « puissant élixir » dont l’esprit continue d’inspirer ceux avec lesquels il a travaillé.

